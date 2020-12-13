Kazdağları rampalarının kolaylıkla aşılmasını sağlayacak tünellerde sona doğru - Son Dakika

Kazdağları rampalarının kolaylıkla aşılmasını sağlayacak tünellerde sona doğru

13.12.2020 11:01
Kazdağları rampalarının kolaylıkla aşılmasını sağlayacak tünellerde sona doğru, System.String[]

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren ve 45 dakikalık ulaşımı 5 dakikaya düşürmesi hedeflenen 2 tünelde çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık- Küçükkuyu kesiminde yapımı süren ve 45 dakikalık ulaşımı 5 dakikaya düşürmesi hedeflenen 2 tünelde çalışmalar sürüyor.

Çanakkale-İzmir kara yolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmalarının tamamlanmasıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan bölgede bulunan Kazdağları rampaları, sürücülerin "korkulu rüyası" olmaktan çıkacak.

Çanakkale ile İzmir limanları hinterlandında bulunan ve lojistik kara yolu altyapısını oluşturan yolun hizmete açılmasıyla Kuzey ve Güney Marmara ile Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Bu sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.

Ayvacık-Küçükkuyu güzergahında 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı barındıran bölgeye toplam 5 bin 700 metre uzunluğunda çift tüp iki tünel inşa ediliyor. Şu anda 45 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarında ulaşım, tünellerin hizmete açılmasının ardından sadece 5 dakika sürecek.

Çanakkale'nin İzmir ve Balıkesir ile bağlantısının sağlandığı yolu, 1200'ü ağır tonajlı olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin araç kullanıyor.

Özellikle yaz aylarında ağır vasıtaların yoldaki yoğunluğu nedeniyle sürücüler için büyük sorun oluşturan kara yolunda ulaşım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te tünellerin tamamlanmasıyla rahatlatılacak.

"Çalışmalarımız vardiya sistemiyle aralıksız devam ediyor"

Tünel inşaatının şantiye şefi Samet Yılmaz, AA muhabirine, bölgede T1 ve T2 olmak üzere 2 tünel inşa ettiklerini söyledi.

T1 tünelinin 1700 metre olup 2016 yılının haziran ayında yapımına başlandığını, 2019 senesinin ağustos ayında da kazı destekleme ve beton seviyesi olarak imalatlarının tamamlandığını anlatan Yılmaz, T2 tünelini ise 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamen trafiğe açmayı planladıklarına işaret etti.

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla Çanakkale'nin Türkiye'nin diğer illerine bağlanan trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını belirten Samet Yılmaz, "Şu anda 4 bin metrelik tünelimizin 2 bin 750 metresini kazı destekleme olarak bitirmiş bulunuyoruz. Bu da yüzde 68,5 mertebesinde. Beton olarak ise yüzde 58 mertebesindeyiz. Çalışmalarımız vardiya sistemiyle aralıksız bir şekilde devam ediyor." dedi.

Yılmaz, çevre dostu bir proje olan T1 ve T2 tünellerinde çalışmaların 580 personel ve 230 iş makinesiyle 24 saat devam ettiğini aktardı.

Kazdağları, Küçükkuyu, Çanakkale, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazdağları rampalarının kolaylıkla aşılmasını sağlayacak tünellerde sona doğru - Son Dakika


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