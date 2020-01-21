Kazdağların'da kar yağışı başladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazdağların'da kar yağışı başladı - Son Dakika

Kazdağların'da kar yağışı başladı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kazdağların'da kar yağışı başladı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kazdağları Hanlar, Eybek bölgesinde başlayan kar yağışı sebebiyle yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücüleri dikkatle seyretmeleri hususunda ikaz etti.


Sabah saatlerinde başlayan ve Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber bölge tekrar beyaza büründü. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı bölgede ekiplerini hazır bekletirken, yağışın perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin yanlarında zincir, çekme halatı ve kış lastiği bulundurmalarını istedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Havran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:57 Kaynak: İHA
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