Kazdağlarına Cam Seyir Terası
2 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağlarına Edremit Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Korumu ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğünün iştiraki ve GMKA'nın desteği ile cam seyir terası yapılacak.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde Kazdağlarına Edremit Belediyesi
ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Korumu ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Balıkesir Şube Müdürlüğünün iştiraki ve GMKA'nın desteği ile cam seyir terası yapılacak. 2 milyon 437 bin liralık proje onaylandı.
GMKA Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Edremit Belediyesi'nin Balıkesir T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Şube Müdürlüğü ile birlikte iştirakçi olarak katıldığı proje başarılı bulunarak kabul edildi. 2 milyon 437 bin 412 lira bütçeye sahip "İda'nın Mitolojik Tarihi ve Efsaneleri Cam
Seyir Terası ile Buluşuyor" konulu proje ile birlikte Edremit Körfezi
bölgesinin turizm destinasyonunun güçlendirilmesi ve dört mevsim boyunca turizm faaliyetleriyle geceleme oranının arttırılması hedefleniyor. Edremit Belediyesi bölgemizin tanınırlılığını arttıracak ve 4 mevsim turizminin gelişimine katkı sağlayacak olan bu projenin hazırlanması, yürütülmesi ve eş finansmanının karşılanması gibi birçok konuda destek verdiği proje için çalışmalara devam ediyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:26 Kaynak: İHA
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