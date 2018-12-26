Son Dakika Haberleri: Kazdağlarında Buzlanma Kazaya Neden Oldu

Kazdağlarında Buzlanma Kazaya Neden Oldu

50 dakika önce

Kazdağlarında buzlanma kazaya neden oldu Buzlanma nedeniyle arazi taşıtı ile otobüs çarpıştı yolcular ölümden döndüBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinden, Çanakkale'nin Yenice ilçesine gitmekte olan yolcu otobüsü ile arazi taşıtı çarpıştı.

Kazdağlarında buzlanma kazaya neden oldu
Buzlanma nedeniyle arazi taşıtı ile otobüs çarpıştı yolcular ölümden döndü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinden, Çanakkale'nin Yenice ilçesine gitmekte olan yolcu otobüsü ile arazi taşıtı çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki hendeğe düşen otobüsteki yolcular ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre, Edremit'ten Yenice ilçesine gitmekte olan arazi taşıtı ile yolcu otobüsü Kazdağlarında sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda çarpıştı. Arazi taşıtının arkadan çarpması neticesinde buzlu zeminde savrulan otobüs yol kenarındaki hendeğe düşerek durabildi. Kazada 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Ayrıca Yenice İlçesinin Kalkım Belediyesi sosyal medya üzerinden Jandarma Komutanlığının bir uyarı mesajını yayınladı. Mesajda "Kalkım Edremit Yolu Hanlar Mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmekte olup acil işi olmayan vatandaşlarımızın Edremit yolunu kullanmamaları, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için trafiğe çıkan araçlarında kar lastiği ve zincir bulunması önemle duyurulur." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:32 Kaynak: İHA

Çanakkale, Yenice, Edremit, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü

Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı Ataköy-Bahçelievler Metro Durakları Arasındaki İntihar Nedeniyle Seferler Durduruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 02:22:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazdağlarında Buzlanma Kazaya Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]