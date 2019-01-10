Son Dakika Haberleri: Kazdağlarında Eriyen Karlar Çayın Suyunu Yükseltti, Tarlalar Sular Altında Kaldı

Kazdağlarında Eriyen Karlar Çayın Suyunu Yükseltti, Tarlalar Sular Altında Kaldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş çayındaki sular Kazdağlarındaki karların erimesi ve sağanak yağmur ile yükselerek köy parkındaki oyun gruplarına ulaştı.

Kazdağlarında Eriyen Karlar Çayın Suyunu Yükseltti, Tarlalar Sular Altında Kaldı, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş çayındaki sular Kazdağlarındaki karların erimesi ve sağanak yağmur ile yükselerek köy parkındaki oyun gruplarına ulaştı.

Kazdağlarından doğarak Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçerek Marmara denizine dökülen Kocabaş çayında sular yağan yağmur ve Kazdağlarında bulunan kar örtüsünün erimesi ile taşarak tarım alanları, meyve bahçeleri ve çocuk bahçesini sular altında bıraktı. Büyükpaşa köyünde ikamet eden Mehmet Demiral, "Kazdağlarında eriyen karlar Kocabaş çayındaki suları zenginleştirdi. Sular çocuk parkına doğru çıkıyor. Suların artacağını tahmin ediyoruz. Çevre köylüler tedbirli olsun" dedi.

Kocabaş çayında yükselen kar ve yağmur suları Hurma köyü yakınlarındaki Kocaçay-1 köprüleri yanında bulunan tarım alanları ile meyve bahçelerini sular altında bıraktı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:39 Kaynak: İHA

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