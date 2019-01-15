Kazdağlarında Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Kazdağlarında kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyorBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.
Kazdağlarında kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor
BALIKESİR - Balıkesir
'in Edremit
, Havran
ve Çanakkale
'nin Yenice
ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.
Edremit ve Havran ilçeleri ile Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde Kazdağlarında akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Kazdağlarının Hanlar mevkii ile Talimalanı mevkileri arasında şiddetli poyraz ile etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Bir çok sürücü araçlarına zincir takmayı tercih ederken Edremit Belediyesi
Fen İşleri Ekipleri ile Edremit ve Yenice Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer bu yol kesiminde vatandaşların zincir, çekme halatı ve kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını bildirdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:40 Kaynak: İHA
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