Son Dakika Haberleri: Kazdağlarında Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Kazdağlarında Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Kazdağlarında kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyorBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.

Kazdağlarında kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.
Edremit ve Havran ilçeleri ile Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde Kazdağlarında akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Kazdağlarının Hanlar mevkii ile Talimalanı mevkileri arasında şiddetli poyraz ile etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Bir çok sürücü araçlarına zincir takmayı tercih ederken Edremit Belediyesi Fen İşleri Ekipleri ile Edremit ve Yenice Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer bu yol kesiminde vatandaşların zincir, çekme halatı ve kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını bildirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

Çanakkale, Yenice, Edremit, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu

Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu Dolandırılan Vatandaş Sırtına Odun Sobasını Bağlayıp Otogarda Gezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 22:55:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazdağlarında Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]