Kazdağlarında orman yangını - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda çıkan orman yangınında 0,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları'nda Edremit'in Hacıarslanlar Mahallesi Köpek Çiftliği mevkiinde saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Orman yangını ihbarı üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve Edremit Belediyesi ekipleri bölgeye hızlı bir şekilde İntikal etti. Orman müdürlüklerine bağlı 14 arazöz ve su tankeri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait 2 su tankeri ve 1 arazöz ile Edremit Belediyesi'ne ait 1 su tankeri yangına müdahale etti. Örtü yangını şeklinde seyir eden yangın şiddetli rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alındı. 0.5 hektarlık alanda etkili olan yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışmasına başladı. Jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. - BALIKESİR