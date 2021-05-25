Kazdıkça tarih çıkmaya devam ediyor... Antik tiyatroda kazılar yeniden başladı - Son Dakika

Kazdıkça tarih çıkmaya devam ediyor... Antik tiyatroda kazılar yeniden başladı

25.05.2021 18:44

Kazdıkça tarih çıkmaya devam ediyor.

Kazdıkça tarih çıkmaya devam ediyor... Antik tiyatroda kazılar yeniden başladı

DÜZCE - Düzce Belediyesinin sponsorluğunda kısa sürede büyük aşama kaydedilen Prusias Ad Hypium Antik Kenti tiyatrosunda kapanma ve yağmur sezonundan dolayı ara verilen kazı çalışmaları Başkan Özlü'nün katılımıyla yeniden başladı.

Düzce'nin tarihini gün yüzüne çıkarak, turizm ve tarihi açıdan 'Batı Karadeniz'in Efesi' olarak adlandırılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı. Tarihi milattan önce 3'üncü yüzyıla kadar dayanan Antik Kentin ortaya çıkarılmasına çok büyük önem verdiklerini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Konuralp Antik tiyatromuzda ki kazılarımıza tekrar başlıyoruz. Düzce'de bu sene çok yağış oldu. Yağışlarda burada çalışmamız bir hayli zordu. Çamur olmuştu o yüzden bir aylık bir ara verdik. Üzerine 2 defa büyük kar yağışı oldu. Onda da çok zorlandık. Dolayısı ile bir aylık bir aranın daha ardından tekrar kazılara başlıyoruz. Düzce Belediyesi'nin sponsorluğunda müze müdürlüğümüzün başkanlığında Düzce Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nin danışmanlığında bu kazıları yürütüyoruz. Geçen yıla nazaran bir farklılık var. Ankara Üniversitesi Dil ve Coğrafya Fakültesinden değerli bir hocamız bu sene kazıya danışmanlık edecek. Prof. Dr. Musa Kadıoğlu hocamızın deneyimlerini bilgi ve birikimlerini bu kazılarda inşallah değerlendireceğiz. Bize katkı sunacak, bize değer katacak" dedi.

"Hedef orkestra zeminini ortaya çıkartmak"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kazdıkça tarih fışkıran alanda ki hedeflerini de şu şekilde aktardı; "Bu sene hedefimiz şu anda üzerinde durduğumuz orkestra denilen zemini tamamen aşağıya kadar inmek. Buraya geldiğimizde bir tepeye çıkmayacağız. Şu anda üzerinde bulunduğumuz toprağı kazmış olacağız. Tiyatro bu sefer daha çok gün yüzüne çıkacak. Sahne alanı daha çok ortaya çıkmış olacak. Bu sene burada sadece kazı çalışması yapmayacağız. Kazarken de çeşitli etkinlikler yapacağız. Bu haliyle bile konserler yapacağız. Toplantılar yapacağız. Biraz pandeminin azalmasını bekliyoruz. Burası için sosyal etkinlik alanı diyebileceğimiz bir çalışma yapacağız. Hem Düzce içinden hem Düzce dışından gelenler için burada toplanacakları konser dinleyebilecekleri bir alan olacak."

"Burada gördüğümüzden çok görmediğimiz var"

Kaza çalışmalarına danışman olarak hizmet verecek olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Musa Kadıoğlu kazı çalışmaları tamamlandığında buranın cazibe merkezi olacağını belirterek "Umarız bu kazıların sonucunda restorasyon projesi ile burası ayağa kaldırıldı. Çünkü burada gördüğümüzden daha çok görmediğimiz var. Özellikle bu kazılacak alanda çok sayıda mimari blok ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Çok katlı sahne binasının ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Burası restore edildiğinde hem turizm çekim merkezi hem de bir kültürel merkez olarak toplumun yaşamından bir yer tutacak. Bu açıdan önemsiyoruz. Önemli sonuçlar buradan çıkartacağız. Türkiye'de 140'a yakın tiyatro var. Bunlardan en iyisi Antalya'da bulunan Aspendos tiyatrosu. İzmir'de bulunan Efes tiyatrosu keza öyledir. 140'ı bu kadar iyi olmasa da Konuralp tiyatrosu sahne binası özellikle iyi korunmuştur. Dolayısı ile burası ilk 10'a girebilir. Özellikle oturma alanlarının çok iyi korunması sevindirici bir durum" şeklinde konuştu.

Antik Tiyatronun sahne kısmında kazı çalışmalarına ağırlık verilerek önümüzdeki günlerde sosyal ve kültürel etkinlikler yapacağı bildirildi.

Kazdıkça tarih çıkmaya devam ediyor... Antik tiyatroda kazılar yeniden başladı
Kazdıkça tarih çıkmaya devam ediyor... Antik tiyatroda kazılar yeniden başladı
Kazdıkça tarih çıkmaya devam ediyor... Antik tiyatroda kazılar yeniden başladı
Kazdıkça tarih çıkmaya devam ediyor... Antik tiyatroda kazılar yeniden başladı

Faruk Özlü, Konuralp, Turizm, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kazdıkça tarih çıkmaya devam ediyor... Antik tiyatroda kazılar yeniden başladı - Son Dakika


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