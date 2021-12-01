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Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! - Son Dakika

Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!

01.12.2021 09:29

Samsun'da define aradıkları bölgede çukur kazan 3 şahıs, kendilerini takip eden jandarmaya yakalandı. Jandarma ekipleri, tek başlarına kuyudan çıkamayan 3 şahsı kuyudan çıkardıktan sonra gözaltına aldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda define için kazı yapan şahısları üzerini branda ile örttükleri kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı. Jandarmanın kuyuda 3 kişiyi yakalama anı ise cep telefon ile görüntülenirken, jandarmayı karşısında gören Ş.A.ve Ç.Y. şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde ise kaçak kazı işinde kullanılan jeneratör, hilti, kürek, kazma, kablo, seyyar aydınlatma, hortum, kova ve birçok malzeme ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 3 kişi gözaltında
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Samsun, Define, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! - Son Dakika


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