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Kazgan'dan MHP'ye taziye ziyareti

37 dakika önce

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'dan MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'ya taziye ziyareti.

Kazgan'dan MHP'ye taziye ziyareti, System.String[]
Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'dan MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'ya taziye ziyareti.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, geçtiğimiz günlerde bir yakınını kaybeden MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'yı parti binasında ziyaret ederek taziyelerini bildirdi. Kazgan'a ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun yanı sıra Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile bazı Akçadağ Belediye meclis üyeleri de eşlik etti. - MALATYA
Ali Kazgan, Battalgazi, Akçadağ, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:36 Kaynak: İHA
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