Kazgan'dan MHP'ye taziye ziyareti
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Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'dan MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'ya taziye ziyareti.
Akçadağ Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:36 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Ali Kazgan
'dan MHP Battalgazi
İlçe Başkanı Mesut Samanlı'ya taziye ziyareti.
Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, geçtiğimiz günlerde bir yakınını kaybeden MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'yı parti binasında ziyaret ederek taziyelerini bildirdi. Kazgan'a ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Malatya
milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu
'nun yanı sıra Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp
Gönültaş ile bazı Akçadağ Belediye meclis üyeleri de eşlik etti. - MALATYA
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