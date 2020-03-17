Kazı alanında inceleme yapıldı - Son Dakika

Kazı alanında inceleme yapıldı
7 saat önce
DÜZCE (İHA) – 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro çevresinde devam eden kazıları incelemek üzere bölgeyi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller ile ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:39 Kaynak: İHA
DÜZCE (İHA) – 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro çevresinde devam eden kazıları incelemek üzere bölgeyi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller ile ziyaret etti.
Düzce'nin Antik yerleşim alanı, Batı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatro alanında kazı çalışmaları hız kesmeden devam ederken her hafta alanı incelemeye özen gösteren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bu kez Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı personel ile birlikte ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Özlü; "Bir tarihin gün yüzüne çıkmasına tanıklık ettiğimiz bu çalışmamıza gösterdikleri ilgi için her birine teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE
Son Dakika İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi