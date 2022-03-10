KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI - Son Dakika
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KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI

10.03.2022 12:57

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, İngilizce yayımladığı 'Homeros'un Coğrafyasına Seyahat: Troya' kitabını tanıttı.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, İngilizce yayımladığı 'Homeros'un Coğrafyasına Seyahat: Troya' kitabını tanıttı. Aslan, kitabın en önemli konu başlıklarından birinin, Troya Antik Kenti'nde 1988-2005 yılları arasında kazı başkanlığı yapan Alman arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'ın, 'Troya bir Anadolu kentidir' tezi olduğunu belirtti.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında kalan 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Ören Yeri Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, son bin yılda seyyahların gözünden Çanakkale ve Troya'yı anlatan 'Homeros'un Coğrafyasına Seyahat: Troya' (A Journey to the HOMERIC Landscape TROY) kitabını İngilizce olarak yayımladı. Kitabın lansmanına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Çanakkale Baro Başkanı avukat Soner Aydın, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Homeros Araştırmaları Enstitüsü kurucusu Yalçın Balcı ve çok sayıda davetli katıldı.

4 YILLIK ÇALIŞMA

Homeros'un Coğrafyasına Seyahat: Troya kitabını İngilizce olarak 4 yıllık çalışma sonucunda hazırladıklarını belirten Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Kitapta, hem Çanakkale bölgesini hem de Troya'ya son bin yılda gelen yüz seyyahın anlatımlarını, Çanakkale Boğazı haritaları üzerinden anlatıyoruz. Özellikle bu kitabı Çanakkale, Troya Ören Yeri ve Troya Müzesi'nin uluslararası alanda bilinirliğini artırmak amacıyla İngilizce yayınladık. Türkçe'sini de yayınlayacağız. Bu kitabın son bölümünde burada çalışmış arkeologların çalışmaları ve sonuçlarının özeti var. Bunlardan bize göre en önemli olanlarından bir tanesi Korfmann'ın 'Troya bir Anadolu kentidir' tezidir. Bunun bir vurgu ve başlık olarak anlatılması, kitabın ana özünü oluşturuyor. Kitabın kurgusunda ise Homeros'un coğrafyasına gelen, burayı araştıran ve Troya'da yıllarını harcayan insanların oluşturdukları sonuçları bir araya getirdik. Özellikle Korfmann'ın 1988'de başlayan çalışmaları, ören yerinin düzenlenmesi, müze fikrinin ortaya çıkması ama özellikle Troya'nın bir Anadolu kenti olduğunu dile getirmesi çok önemliydi" diye konuştu.

KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI
KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI
KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI
KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI
KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI
KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI
KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI
KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI
KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI
KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI
KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI

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Onsekiz Mart Üniversitesi, İngilizce, Çanakkale, Homeros, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI - Son Dakika
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