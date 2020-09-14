MARDİN Kazı çalışmaları hem istihdam kapısı oldu hem de göçü önledi - Son Dakika

MARDİN Kazı çalışmaları hem istihdam kapısı oldu hem de göçü önledi

Kazı çalışmaları hem istihdam kapısı oldu hem de göçü önlediMARDİN'e bağlı 150 haneli kırsal Dara Mahallesi'nde bulunan Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı ekibinde 40 mahalleli de çalışıyor.

MARDİN Kazı çalışmaları hem istihdam kapısı oldu hem de göçü önledi, System.String[]

Kazı çalışmaları hem istihdam kapısı oldu hem de göçü önledi

MARDİN'e bağlı 150 haneli kırsal Dara Mahallesi'nde bulunan Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı ekibinde 40 mahalleli de çalışıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, antik kente Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aylık kazı statüsü verildiğini ve bu kararla neredeyse mahalledeki her aileden 1 kişinin kazılarda çalışabileceğini de söyledi. Büyükşehirlere göç veren mahalleli ise bu sayede göçün sona ereceğini ve geri dönüşlerin başlayacağını söyledi.

Mardin'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi'nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında dünyada eşi benzeri olmayan 1500 yıllık toplu mezarın yanı sıra çeşitli yapılar ortaya çıkarıldı. 6'ncı yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun Doğu'daki son kalesi olarak kabul edilen Dara ve çevresi, o dönem savaşların en yoğun olduğu bölge olduğundan 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrilerek bir savunma sistemi oluşturuldu. Yaklaşık 40 bin nüfusun barındığı kentin su ihtiyacı da yapılan sarnıçlar aracılığıyla giderildi. Bizans İmparatorluğu dönemine ait yapıların bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmalarında bu sarnıçlar da ortaya çıkarılmaya başlandı. Dara Mahallesi'nde yaşayan 40 işçinin istihdam edildiği antik kentteki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarıldı. Dara Antik Kenti Kazı Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Arkeoloji bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, kazı çalışmalarının aynı zamanda bir istihdam alanı olduğunu belirterek, "Bu bakımdan Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü daha önceki kazılar sezonluktu. Yazın 2- 3 ay sürmekteydi. Bu açıdan işçiler işe başlayıp, adapte olana kadar kazılar bitiyordu" dedi.

'HER HANEDE 1 KİŞİ KAZI ALANINDA ÇALIŞACAK'

Doç. Dr. Metin, kazı çalışmalarında mahalle sakinlerinin istihdam edilmesiyle köylülerin antik kente olan bağlılığı ve korumacı anlayışının da gelişeceğini belirterek, "Şu anda kazı alanımızda 40 işçimiz bulunmaktadır. Bunlar bakanlığın protokolü doğrultusunda olasılıkla 12 aya yaydırılacak. Yani köyde neredeyse hemen her hanede bir insan sigortalı olarak kazı alanımızda çalışacak. Bununla aynı zamanda köylülerin de kente olan bağlılığı, kenti korumacı anlayışı da gelişmiş olacak. Çünkü çalışan işçilerimize bunu da aşılamaya çalışıyoruz. İleri ki dönemlerde köylülerle beraber ortak toplantı yaparak, bu kent hepimizin, buradaki değerler hepimizin, gelen ziyaretçilere hepsine misafirperverliğimizi gösterelim babında çeşitli konuşmalar yapacağız. Bu da bizim eğitimimizin ayrı bir safhası" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR UZUN YILLAR DEVAM EDECEK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Serkan Turan, 2020 yılı kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle haziran ayında başladığını anımsatarak, "Dara'nın antik kent olarak hakimiyet alanı çok geniş. Buna paralel olarak da turizm potansiyeli çok yüksek. Buradaki çalışmaları önümüzdeki uzun yıllar kapsamında devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda bakanlığımızın da ayırdığı belli bir bütçe söz konusudur. Şu anda bizim kazı alanında 40 işçi ve 10 uzman olmak üzere 50 personelimiz mevcut. İşçilerimiz, aynı zamanda Dara Mahallesi'nde yaşayan işçiler. Kazılar sadece bir antik kent kazısı değil. Aynı zamanda bir istihdam da sağlamış oluyoruz. Önümüzdeki dönemde kazıların devam etmesiyle çok önemli bulgular bekliyoruz. Özellikle Bizans öncesi döneme ait kazılar sonucunda elde edeceğimiz bulgular, geçmişle günümüzü aydınlatması anlamında çok önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

'KAZILAR DEVAM ETTİKÇE KÖYE DÖNÜŞLER DE OLUR'

Dara Mahallesi'nde yaşayan ve kazı çalışmalarında istihdam edilen üniversite mezunu Abdulhamit Ekti, kazı çalışmalarının mahalleye getirisinin çok olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2009'da ilk kazı çalışması yapıldığında üniversiteye de başladım. 3 ay boyunca köyde çalıştım. Şu an üniversite mezunuyum. Dicle Üniversitesi Ebediyet Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü'nü bitirdim. Bu sene 2 buçuk aydan beri çalışma tekrardan başladığı için hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu kazı çalışmasının köyümüze getirisi de çok. Onun dışında tarihimize de getirisi çok. Doğu'nun Efes'i deniliyor. Şu an 40'a yakın arkadaşla çalışıyoruz. Günden güne daha güzel eserler çıkıyor. Bu hastalık olmasaydı turist sayısı günden güne artıyordu. Devletimiz, bu imkanları sağladığından dolayı da memnunuz. 150 haneye yakın bir köy. Dışarıya çıkanlar da var ama bu kazı devam ettiği sürece nüfus artışı da olur. Çocuklara çok büyük bir faydası olur. Eğitim açısından, kültür açısından çok güzel bir karma olur diye düşünüyorum. Bu kazılar devam ettikçe köye dönüşler de olur."

Kazı çalışmalarından önce çobanlık yapan 6 çocuk babası Abdurrahman Ekti ise "Önceki yıllarda 1- 2 ay çalışıyorduk. Şu an 12 aya çıkarılacak. Allah devletimize zeval vermesin. Çobanlık yapıyordum. Şu an burada çalışıyoruz. Sigortamız yatırılıyor. Sosyal güvencemiz var. Şu anda kazı ile ilgili bilgi sahibi de oluyoruz. Köyümüze de katkısı çok. Her yerden turist geliyor" şeklinde konuştu.

Dara Antik Kenti, Dara Mahallesi, İstihdam, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN Kazı çalışmaları hem istihdam kapısı oldu hem de göçü önledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hırsızlık için girdiği tapınaktaki papazları öldüren şahıs, çıplak halde yürürken yakalandı İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti Binlerce kişinin akın ettiği Yıldız Tilbe konserinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Olaylı Marsilya-PSG maçı sonrası Neymar'dan çarpıcı iddia: Gonzalez bana ırkçılık yapıp küfür etti Evde çalınır diye yanına aldığı 32 bin liralık altınını çaldırdı Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek İngiliz iş kadını Jules Miller'in başarı hikayesi: Hastalığını iyileştirmek isterken dünya çapında bir şirket kurdu Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Uzman isim, Kayseri'de artan vaka sayısını akraba ilişkilerinin iyi olmasına bağladı 7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın
Şarampole yuvarlanan anne ve çocukları, oluşturulan insan zinciri ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı Şarampole yuvarlanan anne ve çocukları, oluşturulan insan zinciri ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı         
13:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Kaplumbağayı ezmek istemeyen kadın sürücü, kızıyla birlikte ölümden döndü Kaplumbağayı ezmek istemeyen kadın sürücü, kızıyla birlikte ölümden döndü         
12:59
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı         
12:16
MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor         
12:12
Yokuş aşağı kayan kamyonunu kurtarmak için canını hiçe saydı Yokuş aşağı kayan kamyonunu kurtarmak için canını hiçe saydı         
12:12
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
Eski eşinin Eski eşinin "Beni koruyun" diyerek şikayetçi olduğu Gökhan Özen, sessizliğini bozdu: Allah akıl fikir versin         
11:47
36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı 36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı         
11:41
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Korona hastası hayır yemeği verdi, bütün köy karantinaya alındı Korona hastası hayır yemeği verdi, bütün köy karantinaya alındı         
11:10
Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı Koronavirüsle beraber talebin arttığı kolonyada üretim yüzde 600 arttı         
11:02
Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek         
10:59
"Anadolu jelibonu" olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor         
10:56
Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak         
10:49
Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi         
10:43
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
"Beşiktaş ilk 3'e giremez diyen" Ahmet Çakar Josef transferini eleştirdi: Bunun adı soygundur         
09:53
Talihsiz martı, ev sahibi çilingire izin vermeyince 5 gün boyunca sıkıştığı yerde can çekişti Talihsiz martı, ev sahibi çilingire izin vermeyince 5 gün boyunca sıkıştığı yerde can çekişti         
09:44
''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı ''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı         
09:39
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti         
22:20
İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu         
20:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 16:40:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MARDİN Kazı çalışmaları hem istihdam kapısı oldu hem de göçü önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei