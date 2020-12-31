KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından, koronavirüs salgın sürecinin zorlu koşularında gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda 6 binden fazla eser müze envanterlerine kazandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Anadolu'da bu yıl 118 Türk ve 21 yabancı bilim heyetleri kazı çalışması yaptı. Müze müdürlükleri başkanlığındaki 44 çalışma ile arkeolojik kazıların toplam rakamı 183 oldu. Yine 2020 yılında Müze Müdürlükleri başkanlığında 139 kurtarma kazısı, 12 kamu yatırım alanı kurtarma kazısı ve 50 sondaj kazısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin denizlerinde ise 5 sualtı kazısı yapıldı. Yerli ve yabancı bilim insanları ile Müze Müdürlükleri'nin başkanlığında gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırması, jeofizik-jeoradar ve temizlik çalışmalarıyla birlikte 2020 yılında toplam arkeolojik faaliyet sayısı 502 oldu.

KAZILARA 40 MİLYON LİRADAN FAZLA ÖDENEKTürkiye'de bu yıl gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 25 milyon 457 bin 518 lira ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nca da 15 milyon 143 bin 656 lira 73 kuruş ödenek aktarıldı. Bakanlık, 2020'de kazı çalışmalarına toplam 40 milyon 601 bin 174 lira 73 kuruş ödenek sağladı. Bakanlığın izinleri ile bilim heyetleri tarafından gerçekleştirilen kazı ve araştırma çalışmalarında toplam bin 891, Müze Müdürlükleri başkanlığında gerçekleştirilen kurtarma kazıları ve sondaj gibi çalışmalarda 4 bin 546 envanterlik eser, müzelere kazandırıldı. 2020'de müzelerde yerini alan toplam envanterlik eser sayısı 6 bin 437 oldu.ESERLERDEN ÖNE ÇIKANLARArkeolojik kazı çalışmaları kapsamında 2020 yılında ortaya çıkarılan eserler arasında öne çıkan buluntular ise şöyle:

"Antalya Demre Myra kazılarından 2 bin 200 yıllık pişmiş toprak buluntu grubu, Antalya Kaş Patara kazılarında bulunan Herakles betimlemeli olduğu düşünülen cam yüzük taşı ve Mısır Kraliçesi 2. Arsinoe betimlemeli bir yüzük taşı, Perge kazılarında bulunan M.S. 3. yüzyıla tarihlenen giyimli kadın heykeli, İzmir Smyrna tiyatrosu sahne binası kazılarında bulunan genç bir Satyros kabartması, Kayseri Kültepe-Kaniş kazılarında bulunana 4 bin 300 yıllık mermer idoller, Denizli Laodikeia kazılarından 20 asırlık bir portre, İzmir- Yeşilova Höyüğü kazılarından 8 bin yıllık beyaz mermerden yapılmış bir figür, Ordu-Kurul Kalesi kazılarında bulunan 2 bin 100 yıllık pişmiş toprak büst ve masklar, Muğla- Marmaris sualtı kazılarından arkaik dönem pişmiş toprak heykel ile Burdur- Gölhisar Kibyra Antik Kenti kazılarından Asklepios heykelciği ve Serapis büstü".