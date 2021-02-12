Kazı çalışması yaparken, antikacı oldu - Son Dakika

Kazı çalışması yaparken, antikacı oldu

12.02.2021 14:24

Kazı çalışması yaparken, antikacı oldu Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki İbrahim Bayrak, 30 yıllık hafriyat mesleği sırasında yaptığı kazı çalışmalarında bulduğu antikaları biriktirerek evinin bahçesindeki bir köseyi müzeye çevirdi.

Kazı çalışması yaparken, antikacı oldu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki İbrahim Bayrak, 30 yıllık hafriyat mesleği sırasında yaptığı kazı çalışmalarında bulduğu antikaları biriktirerek evinin bahçesindeki bir köseyi müzeye çevirdi.

Ünye'nin Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Bayrak, 30 yıl önce başladığı hafriyat kazı çalışması sırasında bulduğu eserleri tek tek biriktirmeye başladı. Antika merakı sayesinde tarihi eşyaları biriktiren Bayrak, yakın aile dostları ve kendi ailesinin de desteğini alarak evinin bahçesindeki kulübeyi müzeye çevirdi.

"Tarihi merak kazı çalışmasında başladı"

30 yıl önce hafriyat işinde kazı çalışması yaparken tarihi eşyaları biriktirmeye başladığını ifade eden İbrahim Bayrak, "Çocukluğumdan itibaren Güzelyalı Mahallesi'nde yaşıyorum. Okul yıllarımdan sonra meslek olarak hafriyat işine başladım. 30 yıla yakında bu meslekte bir emeğim geçti. Şu anda köyde bu tarihi eşyaları biriktirdiğim evimde yaşıyorum. İlk kazı çalışmamı Akkuş'un Karaarmut bölgesinde yol genişleme yaparken muhtemelen Ermenilere ait olduğu sanılan kazı esnasında çıkan top mermileri buldum. Daha sonra farklı inşaat alanında tarihi el yayıkları, çanak ve çömlekler buldum. Bunlara baktık eve getirdik ve bizde merak uyandırdı" dedi.

"Öğretmenler burada ders vermek istedi"

Tarihi eşyaların bulunduğu alanda çevre okullarından öğretmenlerin ders anlatmak istediğini söyleyen Bayrak, "Buraya gelen arkadaşlarım bana destek olarak yanımda durdular. Bazen onlarda eski antika eşyaları bana getirdi. Bölgemizde bulunan yatılı öğrenciler ve öğretmenleri tarih dersi ile sanat tarihini burada ders olarak anlatmak istediklerini söylediler. Çocuklarım ilk bu durumdan haberdar değillerdi fakat haliyle onlarda bana destek oldular. Daha sonradan haberi olan arkadaşlarımızın bazı ufak tefek hediyeleri oldu" diye konuştu.

Kazı çalışması yaparken, antikacı oldu
Kazı çalışması yaparken, antikacı oldu
Kazı çalışması yaparken, antikacı oldu
Kazı çalışması yaparken, antikacı oldu

Güzelyalı Mahallesi, Ordu, Ünye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kazı çalışması yaparken, antikacı oldu - Son Dakika


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