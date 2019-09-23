Kazı ekibi sokak köpeklerine sahip çıktı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'daki arkeolojik kazı alanı yakınlarında bulunan sahipsiz ve yaralı iki köpek, kazı heyeti tarafından sahiplenildi.

Hattuşa bölgesinde çalışmalar yürüten kazı başkanı Doç. Dr. Andreas Schachner, bölgede rastladığı hasta bir köpeğin sahibi bulunmadığını anlayınca kazı evine getirilmesini sağladı.

Veterinere götürerek tedavi ettirdikleri köpeği sahiplenen Schachner, "Laika" ismini verdikleri hayvana kazı evinde bakmaya başladı.



Bir süre sonra bölgede bacağı kırık olan ve açlıktan bitkin düşen bir köpek yavrusu da bulan Schachner, bu köpeği de tedavi ettirip bir süre baktı.

Köpek yavrusu, daha sonra kazı heyetinde yer alan Amerikalı bir kişi tarafından sahiplenilerek ABD'ye götürüldü.

"Götüremeyeceğim bir yere gidince beni arıyor"

Schachner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı alanı yakınlarında buldukları "Alman kurdu" cinsi hasta köpeğin sahibi olup olmadığını öğrenmek için birkaç gün takip ettiğini söyledi.

Başıboş ve rahatsızlığı olduğunu fark edince oğlu ve arkadaşlarına "Görürseniz kazı evine getirin" dediğini aktaran Schachner, "Arkadaşlar da kazı evine getirmişler. Arabanın kapısını açınca hemen binmiş zaten." dedi.

Köpeğin kulağında yara bulunduğu için bitkin durumda olduğunu anlatan Schachner, tedavi ettirmek için 35 kilometre uzaklıktaki Sungurlu'ya götürdüklerini belirtti.

Tedavisinin ardından köpeği sahiplenerek tekrar kazı evine getirdiğini dile getiren Schachner, sağlığına kavuşan köpeğe 5 haftadır kazı evinde baktıklarını vurguladı.

Köpeğe "Laika" ismini verdiklerine işaret eden Schachner, "Laika, dünya yörüngesine çıkan, aynı zamanda orada ölen ilk canlı olma özelliğini taşıyan Sovyet uzay köpeğiydi. Arkadaşlar bu ismi önerdiler. İsmine de bize de alıştı. Benimle birlikte geziyor. Kazı alanına gidip geliyor." diye konuştu.

"Laika"nın insanların bulunduğu her yerde mutlu olduğunun altını çizen Schachner, "Hayatını kimin kurtardığını anlamış. Götüremeyeceğim bir yere gidince beni arıyor. Bulamayınca çıldırıyor. Ana kapının yakınında yatıp dönmemi bekliyor. Artık kazı ekibinin bir parçası oldu, sanırım benim hayatımın da bir parçası olacak hiç hesapta yokken. Biz Alman'ız ve Alman kurdu denk geldi. Tesadüften ziyade belki kısmet." ifadelerini kullandı.

Diğer köpek ABD'de yuvaya kavuştu

Schachner, "Laika"yı sahiplendikten kısa süre sonra bir de köpek yavrusu bulduklarını belirterek, bacağı kırık olan ayrıca açlıktan bitkin düşmüş kırma çoban köpeğini de Çorum'a götürerek tedavi ettirdiklerini söyledi.

Bu köpeğe de birkaç hafta baktıklarını dile getiren Schachner, "Heyetimizde yer alan Amerikalı arkadaşımız onu götürmek istedi. Zaten kışın bakamazdık çünkü sorumluluk istiyordu. ABD'ye köpek götürebilmenin yolunu araştırdı. Uçak biletini alıp götürdü." dedi.

Hayvanları sevdiğini, İstanbul'daki evinde de kedi beslediğini anlatan Schachner, şunları kaydetti:

"Hattuşa'da bulduğumuz iki köpeği de tedavilerini yaptırıp sahiplendik. Şimdi birisi kazı evinde ekibimizin bir parçası oldu, diğeri de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mutlu şekilde yaşıyor. Laika, kazı ekibinin olduğu kadar artık benim de bir parçam. Bakalım kazılar bittikten sonra İstanbul'daki yeni evine alışabilecek mi?"