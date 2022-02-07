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Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı

07.02.2022 21:11

Büyükçekmece'de günler süren kazıdan sonra cesedine ulaşılan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı. Videoda, 2 polisin kendisini sahte savcı müzekkeresi ile gözaltına almaya geldiği görülüyor. Daha sonra ikna edilerek araca bindirilen Kartal, polislerin kendisi oyalamasından şüphelenerek ses kaydı aldı. Polislerin ise karakola diyerek alıkoydukları Kartal'ı hasımlarına para karşılığında teslim ettiği ortaya çıktı.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesinde boş arazide cesedi bulunan Murat Kartal'ın, uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Baybaşin Ailesi üyelerinden Öner Edip F'yi 2015'te öldürmekten tutuklanıp 2022 tarihinde tahliye edildiği tespit edildi. Murat Kartal, tahliye edildikten sonra İstanbul'da 20 Ocak'tan bu yana da kayıp olarak arandığı anlaşıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ŞAHSIN AMCASINA TESLİM EDİLMİŞ

Kayıp başvurusu yapılan Kartal'ı polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un 20 Ocak 2021 tarihinde Maltepe'deki evinden kelepçe takarak bir otomobile bindirerek götürdükleri ve Şişli'de 2015 yılında öldürülen Ömer Edip F'nın amcası Yavuz Y. ile yanındaki kişilere teslim edildiği belirlendi.

SON GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Murat Kartal'ın son görüntülerine Show Haber ulaştı. Görüntülerde Kartal'ı, iki polis memurunun sahte savcı müzekkeresi ile gözaltına aldığı ortaya çıktı. Polislerin kendisini oyalamasından şüphelenen Kartal, ses kaydı yaptı. Polisler, karakola diyerek alıkoydukları Kartal'ı Çağlayan'da hasımlarına para karşılığında teslim etti.

AYAKLARI HALATLA BAĞLANMIŞ

20 Ocak'tan bu yana "kayıp" olarak aranan Murat Kartal'ın daha sonra buradan ilk olarak Beylikdüzü'ndeki bir adrese götürüldüğü, ardından da Büyükçekmece'deki boş araziye taşındığı anlaşıldı. Murat Kartal'ın, elleri kelepçeli ve ayakları da halatla bağlandıktan sonra yüzüne ve başına sert bir çisimle vurularak öldürüldüğü ve söz konusu araziye gömüldüğü belirlendi.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Başına poşet geçirildikten sonra gömülen ve üzerinde "Ali Ş." adına düzenlenmiş kimlik kartı, bir otomobile ait uzaktan kumanda, alışveriş faturaları bulunan maktulün, cebinden de bir miktar para çıktığı öğrenildi.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında 2 polis memurunun da olduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Büyükçekmece, Murat Kartal, Polis, Savcı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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