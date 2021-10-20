Kazı esnasında yanlış dinamit patlatıldı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Darıca ilçesinde kazı çalışmaları sırasında yanlışlıkla başlatılan dinamik nedeniyle ortalık savaş alanına düştü. 1 kişinin yaralandığı olayda, bölgeden geçen çok sayıda araç da hasar gördü.

İNŞAAT KAZISI YAPIYORLARDI

Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında bölgede devam eden inşaatın kazısı sırasında dinamit patlatıldı. Patlamanın etkisiyle kaya parçaları yoldan geçen araçların üzerine düştü. Parçaların isabet ettiği 1 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan patlama anı ise amatör kameralar tarafından anbean görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.