Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız - Son Dakika

MARDİN'de, 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrili Dara Antik Kenti'nde günde yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırlanıyor. Dara Kazı Heyeti Başkanı, Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, bu yıl beklemedikleri kadar ziyaretçi yoğunluğu olduğunu belirterek, "Şu anda Dara'nın potansiyelinin yarısındayız" dedi.

Mardin'de, 6'ncı yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun 'Doğu'daki son kalesi' olarak kabul edilen, o dönem savaşların en yoğun yapıldığı bölge olması nedeniyle 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrilerek, savunma sisteminin oluşturulduğu Dara Antik Kenti'ne ziyaretçi akını sürüyor. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Dara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, dünyada eşi benzeri olmayan 1500 yıllık toplu mezarın yanı sıra ortaya çıkan çeşitli yapılar için pandemiye rağmen günde yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist geliyor. Kazı çalışmalarının ilerleyen günlerde tekrar başlayacağı Dara Antik Kenti'ne, turizm acenteleri tarafından düzenlenen turlar da yoğun ilgi görüyor.