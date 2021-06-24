Üye Girişi
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız - Son Dakika

Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız

24.06.2021 12:17
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız, System.String[]

MARDİN'de, 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrili Dara Antik Kenti'nde günde yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırlanıyor.

MARDİN'de, 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrili Dara Antik Kenti'nde günde yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırlanıyor. Dara Kazı Heyeti Başkanı, Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, bu yıl beklemedikleri kadar ziyaretçi yoğunluğu olduğunu belirterek, "Şu anda Dara'nın potansiyelinin yarısındayız" dedi.

Mardin'de, 6'ncı yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun 'Doğu'daki son kalesi' olarak kabul edilen, o dönem savaşların en yoğun yapıldığı bölge olması nedeniyle 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrilerek, savunma sisteminin oluşturulduğu Dara Antik Kenti'ne ziyaretçi akını sürüyor. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Dara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, dünyada eşi benzeri olmayan 1500 yıllık toplu mezarın yanı sıra ortaya çıkan çeşitli yapılar için pandemiye rağmen günde yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist geliyor. Kazı çalışmalarının ilerleyen günlerde tekrar başlayacağı Dara Antik Kenti'ne, turizm acenteleri tarafından düzenlenen turlar da yoğun ilgi görüyor.

'EN BÜYÜK 5 ÖREN YERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'Dara Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, özellikle bu yıl beklemedikleri şekilde ziyaretçi akınına uğradıklarını söyledi. Günde 10 bin kadar ziyaretçinin Dara'ya geldiğini aktaran Metin, "Pandeminin de yavaş yavaş gündemden düşmesiyle birlikte hafta içi 10 bine varan ziyaretçi sayısı, özellikle hafta sonu pazar günleri kısıtlama olması nedeniyle tek gün olmasına rağmen 15 bine yakın ziyaretçi gelmektedir. Bu durum pazar günlerinin de dahil edilmesiyle birlikte Türkiye genelinde birçok antik kentin sayısına neredeyse 1 ay içinde ulaşılacak rakama tekabül etmektedir. Bu bizi oldukça heyecanlandırdı ve şaşırttı. Bunun nedeni, Dara'nın şu an için muadili bir kentin olmaması ve yapılarının da oldukça görkemli olması. Biz daha önce bu yapılarla ilgili birtakım belgeleme çalışmaları yapmıştık ve görkemli yapılarını da tanıtmıştık. Bundan sonraki aşamada bunlara yenilerini eklemeyi düşünüyoruz ki şu anda Dara'nın potansiyelinin yarısındayız. Önümüzdeki yıllar içinde özellikle 5 yıllık planımızda burayı Anadolu'nun en büyük, en fazla ziyaretçi sayısına ulaşan 5 büyük kentinden, 5 ören yerinden biri haline getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. Şanlıurfa'dan antik kenti görmeye gelen Hüseyin Kaya da Dara'ya ilk defa geldiğini dile getirerek, "Gerçekten çok şaşırttı, görüntü çok şaşırtıcı. Daha önce böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum" dedi.

Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız

Kafkas Üniversitesi, Dara Antik Kenti, Arkeoloji, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti 12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz 11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı 11:30 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı 11:04 Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı 10:56 Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
12:03 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü
12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi
11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz
11:47 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler
11:36 Miami'de 11 katlı bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var
11:29 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
11:22 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim         
12:44
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi         
12:21
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti         
12:11
Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi         
12:00
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor         
11:23
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı         
10:43
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan etti         
10:15
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 13:04:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement