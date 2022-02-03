"Kazı İzleri" sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Aşıklı Höyük Dostları Derneği tarafından hayata geçirilen "Sanat ve Arkeoloji Projesi" kapsamında, "Kazı İzleri/Lines of Site" sergisi yarın açılacak.

Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda açılacak sergide, yerli ve yabancı 13 sanatçının eserleri görülebilecek.

Dernek Başkanı Ferhat Boratav, sergiye ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Aşıklı Höyük'ü arkeoloji, sanat tarihi ve güncel sanatlarla ilgilenen kesimlere tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Aşıklı Höyük'ün "Başka bir toplum düzeni mümkün mü?" sorusunun peşinden giden herkesin hayal gücünü kamçılayacak bir yer olduğunu kaydeden Boratav, şunları aktardı:

"Amacımız Aşıklı Höyük'ü dünyaya tanıtmak. Serginin İstanbul'dan sonra İspanya'nın Barcelona ve İskoçya'nın Dundee şehirlerini de ziyaret edecek olması buranın kadim mirasını uluslararası kamuoyunun da dikkatine sunacak." dedi.

İki yıllık bir çalışmanın sonucunda sergi hazırlandı

Aşıklı Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran da 30 yılı aşkın süredir bölgede kazı yaptıklarını ifade ederek, "Bu sergi aracılığıyla Aşıklı (Höyük) ilk kez çağdaş sanatla buluşuyor. Sanat ve arkeolojiyi yan yana getirmiş olmak büyük mutluluk. Karşılıklı olarak birbirimize çok şey kattık, katmaya da devam edeceğiz. Sergi sürecinde emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerimizi sunarım." şeklinde konuştu.

Sergi küratörlerinden Fırat Arapoğlu ise sergilenen eserlerin sanatçıların Aşıklı Höyük'ün tarihi üzerine yaptığı entelektüel ve sanatsal sorgulamaları sonucunda ortaya çıktığını dile getirdi.

Arapoğlu, farklı disiplinlerde üretilmiş yapıtların buluştuğu serginin iki yıllık bir çalışmanın sonucu olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"(Sergi) Sanatçıların uluslararası perspektiflerini, farklı medya ve ışık kullanımlarını ve kendi eşsiz araştırma meraklarını içeriyor. Bu sayede kazı çalışmaları sanat aracılığıyla belgelenerek, bulgular farklı temalarla yeniden ortaya çıkıyor. Sanatçıların farkındalık yaratmayı sağlayan o büyük gücünden yararlandığımız, arkeoloji ile sanatı buluşturan ve ülkemizde pek örneği bulunmayan bu gibi projelerin devamının gelmesini arzu ediyorum."

Sergi, Aşıklı Höyük'ü tanıtmayı amaçlıyor

"Sanat ve Arkeoloji Projesi", Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hayata geçirilen "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı" kapsamında desteğe değer bulundu.

Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) ve University of Dundee (UD) ile birlikte planlanan ve yürütülen disiplinler arası proje; sanat, tarih, sanat tarihi, arkeoloji ve antropolojiyi bir araya getirerek, Aşıklı Höyük'ü tanıtmayı amaçlıyor.

Sergide Türkiye, İngiltere, İspanya, ABD ve Kolombiya'dan Özgül Arslan, Eva Bosch, Şahin Domin, Ahmet Rüstem Ekici, Leyla Emadi, Stephen Farthing, Murat Germen, Osman Nuri İyem, Blanca Moreno, Dillwyn Smith, Hakan Sorar, Anita Taylor ve Emre Zeytinoğlu'nun eserleri görülebilecek.

Fırat Arapoğlu ve Gary Sangster küratörlüğünde hazırlanan sergi, 25 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek