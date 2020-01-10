Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı (2) - Son Dakika

TOP MERMİLERİNİN PATLATILMA ANI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, inşaat kazısında bulunan ve 1. Dünya Savaşı sırasında Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin edilen iki top mermisinin boş bir arazide patlatılması drone ile görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kaydedilen görüntülerde top mermilerinin patlatıktan sonra oluşturduğu duman görülüyor.