Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı (2) - Son Dakika

Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı (2)

7 saat önce

TOP MERMİLERİNİN PATLATILMA ANI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, inşaat kazısında bulunan ve 1. Dünya Savaşı sırasında Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin edilen iki top mermisinin boş bir arazide patlatılması drone ile görüntülendi.

Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı (2), System.String[]

TOP MERMİLERİNİN PATLATILMA ANI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, inşaat kazısında bulunan ve 1. Dünya Savaşı sırasında Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin edilen iki top mermisinin boş bir arazide patlatılması drone ile görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kaydedilen görüntülerde top mermilerinin patlatıktan sonra oluşturduğu duman görülüyor.


Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:08 Kaynak: DHA
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