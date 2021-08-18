Üye Girişi
Kazı yapan arkeologlar tarafından 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı bulundu - Son Dakika

Kazı yapan arkeologlar tarafından 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı bulundu

18.08.2021 18:27

Porta Sarno nekropol alanındaki kazılarda, Pompeii'de ortaya çıkan 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntıları bulundu. Binlerce yıllık insan kalıntısının, beyaz saçları ve kulağının bir kısmı yerinde duruyor.

İtalya'nın antik Roma kenti Pompeii'de uzun süredir devam eden kazı çalışmalarında çok önemli bir kalıntıya rastlandı. Pompeii arkeoloji parkı ile Valencia Avrupa Üniversitesi'nden ekipler tarafından yürütülen ortak çalışmada, 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntıları bulundu. Marcus Venerius Secundio adlı, sosyal statü yönünden yükselmiş eski bir köleye ait olduğu ifade edilen kalıntılarda saç ve kulakların bir kısmı halen görülebiliyor.

Kazı yapan arkeologlar büyük sevinç yaşadı! Pompeii'de saçları ve kulağı duran insan kalıntısı bulundu

60 YAŞINDA ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Pompeii Arkeloji Parkı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pompeii'nin kent merkezinin doğusundaki Porta Sarno nekropolünde, antik bir mezara gömülü Marcus Venerius Secundio'ya ait olduğu ifade edilen bir kişinin mumyalanmış kalıntıları bulundu. Mezarın, MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla Pompeii'nin yıkılmasından 10 yıl öncesine ait olduğuna inanılıyor. Kalıntıların, Pompeii'de 'şimdiye kadar keşfedilen en iyi korunmuş' insan kalıntıları olarak tanımlandığı ve kalıntıların arasında 60 yaşında öldüğü tahmin edilen Secundio'nun beyaz saçları ve kısmen görünen kulağının yer aldığı belirtildi. Valencia Üniversitesi'nden Profesör Llorenç Alapont'un, "Ölen kişinin kısmen mumyalanmasının kasıtlı olup olmadığını hala anlamamız gerekiyor. Doku analizi bu konuda daha fazla bilgi sağlayabilir" ifadeleri yer aldı.

Kazı yapan arkeologlar büyük sevinç yaşadı! Pompeii'de saçları ve kulağı duran insan kalıntısı bulundu

MEZARIN TEPESİNDE BULUNAN YAZI DA ÖNEMLİ

Roma döneminde ölen yetişkinlerin genellikle yakılması nedeniyle bulunan kalıntıların 'olağandışı' olduğu ifade edilirken, mezarda biri Novia Amabilis adlı bir kadına ait cam kap olan iki adet kap da bulunduğu belirtildi. Secundio'nun köle olduğu, serbest bırakıldığı ve belirli bir sosyal ve ekonomik statüye ulaştığı ifade edildi. Ayrıca mezarın tepesinde bulunan mermer bir levha üzerinde Secundio'ya adanmış bir yazıtın, Pompeii'de Yunanca yürütülen tiyatro gösterilerine atıfta bulunduğu belirtilirken, Pompeii Arkeoloji Parkının Müdürü Gabriel Zuchtriegel'in, bunun "Pompeii'de daha önce dolaylı göstergelere dayalı olarak varsayılmış olan Yunan dilindeki performansların ilk açık kanıtıdır" ifadeleri yer aldı.

Kazı yapan arkeologlar büyük sevinç yaşadı! Pompeii'de saçları ve kulağı duran insan kalıntısı bulundu

"POMPEİİ ŞAŞIRTMAKTAN ASLA VAZGEÇMİYOR"

Porta Sarno nekropol alanındaki kazıların, Pompeii arkeoloji parkı ile Valencia Avrupa Üniversitesi arasında ortak bir proje olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini'nin "Pompeii, şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor" ifadeleri de yer aldı.

Kazı yapan arkeologlar büyük sevinç yaşadı! Pompeii'de saçları ve kulağı duran insan kalıntısı bulundu
Kazı yapan arkeologlar büyük sevinç yaşadı! Pompeii'de saçları ve kulağı duran insan kalıntısı bulundu
Kazı yapan arkeologlar büyük sevinç yaşadı! Pompeii'de saçları ve kulağı duran insan kalıntısı bulundu
Kazı yapan arkeologlar büyük sevinç yaşadı! Pompeii'de saçları ve kulağı duran insan kalıntısı bulundu
Kazı yapan arkeologlar tarafından 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı bulundu
Kazı yapan arkeologlar tarafından 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı bulundu
Kazı yapan arkeologlar tarafından 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı bulundu
Kazı yapan arkeologlar tarafından 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı bulundu

Arkeoloji, Valencia, Pompeii, Roma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kazı yapan arkeologlar tarafından 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı bulundu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD Başkanı Biden'dan Afganistan'a yönelik itiraf: Kaos olmadan çıkamazdık 07:46 ABD Başkanı Biden'dan Afganistan'a yönelik itiraf: Kaos olmadan çıkamazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyim ve anlamı merak konusu oldu 07:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyim ve anlamı merak konusu oldu Ali Babacan'ın 07:12 Ali Babacan'ın "Suriye" eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan cevap: Hayret ve şaşkınlıkla izledim
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu 00:45 Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı 23:20 Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan 21:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 21:05 İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı 19:39 Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı

Son Dakika Haberleri
07:48 Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu
07:45 ABD Başkanı Biden'dan Afganistan'a yönelik itiraf: Kaos olmadan çıkamazdık
07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık
07:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyim ve anlamı merak konusu oldu
07:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı ile ilgili açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz
07:12 Ali Babacan'ın "Suriye" eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan cevap: Hayret ve şaşkınlıkla izledim
07:10 Kayseri'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi
18:52 Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti
18:14 Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın
18:03 Son Dakika: Aslan, Marcao'yu kadro dışı bıraktı
Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu         
07:49
Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık         
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı ile ilgili açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı ile ilgili açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz         
07:15
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi         
01:06
Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro         
23:49
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Paralar uçağa sığmadı" iddialarını yalanladı         
21:07
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Mehmet Ceyhan'dan kendisine Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın         
18:14
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor         
17:27
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 08:17:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazı yapan arkeologlar tarafından 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement