Kazı Yapan İş Makinesi Doğalgaz Borusu Patladı
1 saat önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yol çalışması için kazı yapan bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, yol çalışması için kazı yapan bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.
Olay, akşam saatlerinde Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi
'nde meydana geldi. Yol çalışmasının bulunduğu yerde kazı yapan iş makinesinin kepçesi doğalgaz borusuna isabet etti. Bunun üzerine hasar gören doğalgaz borusu, byük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri geldi. Görevliler yarım saatlik çabanın sonrasında patlayan kapağı kapatarak borudan sızan doğalgazı engellerken, Manisa
Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye
Amirliği ekipleri olay yerinde önlem aldı. - Turgutlu
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:58 Kaynak: DHA
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