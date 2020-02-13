Kazı yapılan arazide üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazı yapılan arazide üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirildi - Son Dakika

Kazı yapılan arazide üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirildi

6 saat önce

ADANA'da, polis izinsiz kazı yapılan araziye yaptığı baskında üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirdi.

Kazı yapılan arazide üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da, polis izinsiz kazı yapılan araziye yaptığı baskında üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden polis, yaptığı araştırmada kazı yapılan yerde üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para geçirdi. Kazı yapan şüphelilerin kaçtığı olayda, soruşturma başlatılırken, kazılan alana merdivenle inildiğini saptandı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:19 Kaynak: DHA
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