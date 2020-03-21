Kazıda bulduğu lahiti sosyal medyadan satmak isterken yakalandı - Son Dakika

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Kazıda bulduğu lahiti sosyal medyadan satmak isterken yakalandı
6 saat önce
ERZİNCAN'da kazı yaparak bulduğu lahiti sosyal medya üzerinden satmaya çalışan C.U. jandarma tarafından yakalandı.
ERZİNCAN'da kazı yaparak bulduğu lahiti sosyal medya üzerinden satmaya çalışan C.U. jandarma tarafından yakalandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.U. isimli şüphelinin kent merkezinde kazı yaparak bulduğu, Bizans Dönemi'ne ait lahiti sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığını tespit etti. Adresi tespit edilen şüpheli, evinde yakalandı. Lahit ise evin bahçesinde toprağa gömülü halde bulundu. C.U. gözaltına alınırken, ele geçirilen lahit Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:55 Kaynak: DHA
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