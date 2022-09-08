Kazıda bulduğu tarihi eser parçaları satmak isterken yakalandı

KONYA Konya'da yaptığı kazılarda bulduğu tarihi eser niteliğindeki parçaları satmaya çalışan 1 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın yanında bulunan çantada çok sayıda tarihi eser parça ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan eserlerin satılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan detaylı çalışma sonucu polis, tarihi eser parçalarını satmaya çalışan şüphelinin definecilik işi ile uğraşan R.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri belirlenen şahsı, Alpaslan Mahallesi Fen Lisesi Caddesi üzerinde eserlerin bulunduğu çantayla birlikte yakaladı. Emniyete getirilen R.D., ilk sorgusunda satmaya çalıştığı eserleri, yaklaşık 1 yıl önce Hadim ilçesinin yayla köylerin tarafında kazı yaptığı esnada bulduğunu ve eserlerin o günden beri kendisinde olduğunu söylerken, eserleri de satmaya çalıştığını itiraf etti. Şüphelinin çantasından eski dönemlere ait çok sayıda heykel çıkarken haç figürü, kapı tokmağı, yüzük taşı, tespih imamesi, pirinç kutu gibi eserler de çantadan çıktı. Ekipler şüphelinin çantasından çıkan tarihi eserlere el koydu. Şüpheli R.D.'ye ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefetten işlem başlatıldığı öğrenildi.