Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor - Son Dakika

Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor

6 saat önce

KAYSERİ'de geçen yıl Temmuz ayında Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazılarda bulunan 7, 5 milyon yıllık zürafa kafatası, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzman antropologlar tarafından temizleniyor.

Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor, System.String[]

KAYSERİ'de geçen yıl Temmuz ayında Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazılarda bulunan 7, 5 milyon yıllık zürafa kafatası, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzman antropologlar tarafından temizleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 2018 yılının Eylül ayında Yamula Barajı kıyısındaki Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazılarda fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Aynı bölgede geçen yıl Temmuz ayındaki kazılarda ise, zürafa kafatası bulundu. Yaklaşık 3 gün süren kurtarma kazıları neticesinde 7, 5 milyon yıllık zürafa kafatası alçı ceket yöntemiyle topraktan çıkarıldı. Temizlenmesi için Kayseri Bilim Merkezi'ne getirilen zürafa kafatası, yapılan çalışma ile önce alçıdan arındırıldı. Büyüklüğü ile dikkat çeken zürafa kafatasının şu ana kadar yüzde 60'ı temizlendi.

'KORUNMA DURUMU ÇOK İYİ'

Uzman Antropolog Ömer Dağ, zürafa kafatasının 7,5 milyon yıllık geçmişi ile önemli bir tür olduğunu söyleyerek, "Taşhan bölgesinde yaptığımız kazılarda zürafaya ait kafatasını bulduk. Kafatasına zarar gelmemesi için alçı ceket yöntemi uyguladık. Fosili laboratuvar ortamına getirdik. Kafatasının 7,5 milyon yıllık olmasına rağmen korunma durumu çok iyi. Kafatasında herhangi noksanlık ve kırıklık yok. 25 gündür zürafa kafatasının konservasyon işlerini yapıyoruz. Fosilin tanımlanması, incelenmesi laboratuvar ortamında yapılıyor" dedi. Öte yandan, fosilin 2 ay içinde temizlenerek Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.


Kayseri, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de hamile eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:39:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]