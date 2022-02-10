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Kazıda cesedi bulunan Murat Kartal cinayetinde yeni detay! Sebep: Bin 750 liralık fatura - Son Dakika

Kazıda cesedi bulunan Murat Kartal cinayetinde yeni detay! Sebep: Bin 750 liralık fatura

10.02.2022 16:53

İstanbul Büyükçekmece'de 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda Murat Kartal'ın cesedi, bileğinde kelepçe takılı ve toprağa gömülü halde bulunmuştu. 2015 yılında bin 750 liralık fatura sebebiyle tartıştığı Baybaşin ailesine mensup Edip Fırat'ı öldüren kiracısı Murat Kartal'ın, intikam için öldürüldüğü açıklandı.

Maltepe'de yaşayan Murat Kartal, 20 Ocak tarihinde 2 polis memuru tarafından polis kimlikleri kullanılarak kelepçelenerek gözaltına alındı. Günlerce Kartal'dan haber alamayan annesi, oğlunun kaybolduğunu ve nişanlısına 'Gayrettepe'ye götürülüyorum' dediğini söyleyerek, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan soruşturma başlatıldı.

POLİSLER HUSUMETLİLERİNE TESLİM ETTİ

Savcılığın talimatıyla polis ekipleri, kaybolan Murat Kartal'ı bulmak için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan polis memurları Erdem Ö. ve Fatih E., kelepçe taktıkları Murat Kartal'ı bir otomobile bindirdiklerini, 2015 yılında öldürülen Edip Fırat'ın amcası Yavuz Y. ve yanındaki kişilere teslim ettiklerini itiraf etti.

Türkiye'nin konuştuğu cinayetten Baybaşin ailesine ödenmeyen bin 750 liralık fatura çıktı

KELEPÇE KEPÇEYE TAKILDI

Dosya kapsamında ifade veren bir tanığın beyanı üzerine Büyükçekmece'de bulunan bir arazide arama çalışmalarına başlandı. 4 gün boyunca aramalarına devam eden ekipler, Kartal'ın cansız bedene ulaştı. Cesedin sağ bileğine takılı kelepçe olduğu ve kelepçenin kepçeye takıldığı ortaya çıktı.

TUTUKLU SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve olayla irtibatlı oldukları değerlendirilen polis memurları Erdem Ö, Fatih E., Edip Fırat'ın amcası Yavuz Y., eski milletvekil Abdul Samet T.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin konuştuğu cinayetten Baybaşin ailesine ödenmeyen bin 750 liralık fatura çıktı

2015 YILINDAKİ CİNAYETİN İNTİKAMI

Ataşehir'de 23 Aralık 2015 tarihinde müteahhitlik yapan ve silahla vurularak öldürülen Edip Fırat'ın katil zanlısının Murat Kartal olduğu ortaya çıkmıştı. Edip Fırat'ın ünlü uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesinden olduğu ve soyadını sonradan Fırat olarak değiştirdiği öğrenildi.

FATURA YÜZÜNDE TARTIŞTILAR İDDİASI

İddiaya göre, Edip Fırat, kiracısı olan Murat Kartal ile eski kiracının ödemediği bin 750 liralık fatura yüzünden tartıştı. Tartışmanın üzerine Kartal, Fırat'a kurşun yağdırdı. Kafasından vurulan Fırat hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Murat Kartal'ın geçen yıl cezaevinden çıktığı bilgisine ulaşıldı. Baybaşin ailesi fertlerinin, 2015 yılında öldürülen Edip Fırat'ın intikamını almak için bu cinayeti işledikleri öne sürüldü.

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Büyükçekmece, Murat Kartal, Polis, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazıda cesedi bulunan Murat Kartal cinayetinde yeni detay! Sebep: Bin 750 liralık fatura - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazıda cesedi bulunan Murat Kartal cinayetinde yeni detay! Sebep: Bin 750 liralık fatura - Son Dakika
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