Kazıkbeli Savaşı'nın 872. yıl dönümünde anma programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazıkbeli Savaşı'nın 872. yıl dönümünde anma programı düzenlendi - Son Dakika

Kazıkbeli Savaşı'nın 872. yıl dönümünde anma programı düzenlendi

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 872 yıl önce Denizli'de yaşanan Kazıkbeli Savaşı için Cankurtaran Honaz Milli Parkı'nda anma programı düzenlendi.

Kazıkbeli Savaşı'nın 872. yıl dönümünde anma programı düzenlendi, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 872 yıl önce Denizli'de yaşanan Kazıkbeli Savaşı için Cankurtaran Honaz Milli Parkı'nda anma programı düzenlendi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve Denizli Yörükleri Derneği işbirliğinde, 872 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenlendi. 7-8 Ocak 1148 yılında Alman ve Fransız ordularından oluşan 2. haçlı seferine karşı yaşanan zaferin anma etkinlikleri savaşın yaşandığı Cankurtaran Honaz Milli Parkı'nda düzenlendi. Şehitler için saygı yürüyüşü yapıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, program konuşmasında, "Atalarımızın yüzyıllar önce zafer kazandıkları topraklarda anma etkinlikleri yapıyoruz. Burada yapılan savaş bir haçlı savaşı, iki milletin savaşı değil" dedi.


"Yaşadığımız coğrafyanın özelliklerini geleceğe aktarmak çok önemli"


Denizli'de 2. haçlı savaşı yaşandığını birisinin Kazıkbeli diğerinin ise Çivril ilçe sınırları içerisindeki Miryokefalon Savaşı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tok, "Maalesef şehrimizde yaşayan insanlarımızın büyük bir kesiminin bu savaşlardan haberi yoktu. Son yıllarda Denizli Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla bu savaşlar gündeme geldi ve anılmaya başlandı. Yaşadığımız coğrafyanın özelliklerini bilmek, tanımak, öğrenmek ve geleceğe aktarmak çok önemli. Çünkü insanlar yaşadıkları coğrafyayı ne kadar iyi tanırsa geleceklerini de o kadar iyi planlarlar" diye konuştu.


PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Aydın ise 1148 yılında yaşanan Kazıkbeli Savaşı ile ilgili bilgiler vererek, Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'nun bir Türk coğrafyası haline geldiğini tarihi gerçeklerle birlikte anlattı. - DENİZLİ

Cankurtaran, Denizli, Honaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Son Dakika Haberleri
17:43 Öğrenciler için yayladan kamyonla kar taşıdılar - Son Dakika
17:43 Tekirdağ-şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
17:42 Çavuşoğlu ve Lavrov'dan basın toplantısı (1) - Son Dakika
17:42 AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
17:42 Dünya çevresindeki gizemli uğultunun sırrı çözüldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:46:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazıkbeli Savaşı'nın 872. yıl dönümünde anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]