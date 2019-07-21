Son Dakika Haberleri: Kazıkbeli şenliği iki kenti buluşturdu
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Kazıkbeli şenliği iki kenti buluşturdu

1 saat önce

Gümüşhane'nin Kazıkbeli Yaylası'nda düzenlenen şenliğe katılanlar kemençe eşliğinde horon oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Kazıkbeli şenliği iki kenti buluşturdu, System.String[]
Gümüşhane'nin Kazıkbeli Yaylası'nda düzenlenen şenliğe katılanlar kemençe eşliğinde horon oynayarak keyifli anlar yaşadı.
Kürtün ilçesinin Kazıkbeli Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen şenliğe, sisli ve yağmurlu havaya rağmen Giresun ve Gümüşhane'den çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesiyle başlayan şenlikte, kemençe eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, eğlenceli zaman geçirdi.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şenlikte yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gümüşhane yaylalarının birbirinden güzel olduğunu ifade eden Taşbilek, "Kadimden gelen güzel gelenekleri insanımız yaşatıyor. Güzel yayalarımız bizim gözbebeğimiz. Bu özellikli kültürümüzün en özel parçalarından bir tanesi de şenliklerimiz." dedi.
Yöresel ürünlerin satışının da yapıldığı şenlik, kemençe ve horonlu eğlencenin ardından son buldu.
Şenliğe Vali Taşbilek'in yanı sıra Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Gündoğdu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Gümüşhane, Giresun, Kürtün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:45 Kaynak: AA
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