Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı Oldu

- Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı OlduRASULAYN - Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn'da mevzi kazıldı.

- Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı Oldu



RASULAYN - Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn'da mevzi kazıldı. Kazılan mevziler çocuklar için oyun alanı oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn kentinin sınıra yakın olan bazı yerlerinde mevziler kazıldı. Öte yandan terör örgütü tarafından kazılan mevzilerin etrafında oyun oynayan çocuklar dikkatlerden kaçmadı.

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