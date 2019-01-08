Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı Oldu
1 saat önce
- Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı OlduRASULAYN - Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn'da mevzi kazıldı.
- Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı Oldu
RASULAYN - Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn'da mevzi kazıldı. Kazılan mevziler çocuklar için oyun alanı oldu.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn kentinin sınıra yakın olan bazı yerlerinde mevziler kazıldı. Öte yandan terör örgütü tarafından kazılan mevzilerin etrafında oyun oynayan çocuklar dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:18 Kaynak: İHA
Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
Çocuğunu AVM'ye Bırakarak Terk Eden Anne, Çocuğunu Daha Önce de Çocuk Esirgeme Kurumuna Bırakmış
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yerel Seçim Manifestosunun Yayınlanma Tarihini Açıkladı