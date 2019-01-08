Son Dakika Haberleri: Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı Oldu

Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı Oldu

1 saat önce

- Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı OlduRASULAYN - Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn'da mevzi kazıldı.

- Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı Oldu

RASULAYN - Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn'da mevzi kazıldı. Kazılan mevziler çocuklar için oyun alanı oldu.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn kentinin sınıra yakın olan bazı yerlerinde mevziler kazıldı. Öte yandan terör örgütü tarafından kazılan mevzilerin etrafında oyun oynayan çocuklar dikkatlerden kaçmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:18 Kaynak: İHA

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