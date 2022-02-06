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Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı - Son Dakika

Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı

06.02.2022 14:03
Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı

EDİRNE'de, iş makinesiyle kazılan yolda göçüğün ardından doğal gaz hattında sızıntı meydana geldi.

EDİRNE'de, iş makinesiyle kazılan yolda göçüğün ardından doğal gaz hattında sızıntı meydana geldi. İhbarla gelen ekipler, yarım saatlik çalışmayla kaçağı önledi.

Olay, öğle saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edirne Belediyesi ekiplerinin altyapı çalışması sırasında göçük oldu. İş makinesi ile kazılan yoldaki göçük sonrası hasar gören doğal gaz hattında gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntının ardından ekipler, durumu doğal gaz firması ile polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, caddeyi kapatırken, firma yetkilileri de sızıntı olan hatta çalışma yaptı. Yarım saat süren çalışmayla sızıntı engellenirken, bölgede inceleme başlatıldı.


Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
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Doğalgaz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı - Son Dakika


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