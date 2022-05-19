Kazılarda Bulunan Bambu Şeritleri, Çinlilerin Okuma Alışkanlıklarının Evrimine Işık Tuttu - Son Dakika
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Kazılarda Bulunan Bambu Şeritleri, Çinlilerin Okuma Alışkanlıklarının Evrimine Işık Tuttu

19.05.2022 15:51
Kazılarda Bulunan Bambu Şeritleri, Çinlilerin Okuma Alışkanlıklarının Evrimine Işık Tuttu

CHANGSHA, 19 Mayıs (Xinhua) -- Yerel arkeologlar, Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletindeki bir kazı bölgesinde gün yüzüne çıkarılan altı bambu şeridinin, Çinlilerin okuma alışkanlıklarının tarihi ve evrimine ışık tuttuğunu düşünüyor.

CHANGSHA, 19 Mayıs (Xinhua) -- Yerel arkeologlar, Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletindeki bir kazı bölgesinde gün yüzüne çıkarılan altı bambu şeridinin, Çinlilerin okuma alışkanlıklarının tarihi ve evrimine ışık tuttuğunu düşünüyor. Yiyang kentindeki Tuzishan kalıntı bölgesinde bulunan şeritler, yaklaşık 2000 yıl öncesine, Batı Han Hanedanlığı'nın (M.Ö.202 - M.S.25) ilk dönemine tarihleniyor. 2013 yılında yürütülen kazıdan bu yana kazı ekibinin başı olan Zhang Chunlong, şeritler üzerinde sistematik araştırmalarda bulundu ve yakın zaman önce araştırma bulgularını açıkladı. Zhang, bambu şeritleri üzerinde "kitap sunma" hakkında tartışan kişilerin kayıtlarının bulunduğunu ve burada özel kitap koleksiyonlarına ilk olarak Qin Hanedanlığı'nda (M.Ö.221 - M.Ö.207) getirilen yasağın kaldırıldığının belirtildiğini söyledi. Zhang, "Bambu şeritlerinin ortaya koyduğu üzere yasak kaldırıldıktan sonra kitap ödünç alma, kitap verme ve kitap toplama toplumsal bir trend haline geldi" diye konuştu. Zhang, "Sonrasında imparatorluk ailesi ve yerel hükümetler daha önce görülmemiş şekilde zengin kitap koleksiyonlarına sahip oldu. Daha fazla insan kitap okumaya başladı ve Batı Han Hanedanlığı döneminde kütüphaneler ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Bir dizi koruma sürecinden sonra temizlenen bambu şeritleri, araştırma ve sergi için arşivlendi.

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Kaynak: Xinhua

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