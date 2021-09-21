Üye Girişi
Kazılıp bırakılan yollar belediye başkanını isyan ettirdi: "Aldığınız para size haram" - Son Dakika

Kazılıp bırakılan yollar belediye başkanını isyan ettirdi: "Aldığınız para size haram"

21.09.2021 22:17

Kazılıp bırakılan yollar belediye başkanını isyan ettirdi: "Aldığınız para size haram" Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: "Bu şehirde bir çukura düşüyorsanız bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuz" "Bu şehre ihanet ediyorsunuz" Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi...

Kazılıp bırakılan yollar belediye başkanını isyan ettirdi: "Aldığınız para size haram"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel:

"Bu şehirde bir çukura düşüyorsanız bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuz"

"Bu şehre ihanet ediyorsunuz"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Süleymanpaşa ilçesindeki sokakları delik deşik edip olduğu gibi bıraktı. Duruma çok sinirlenen Belediye Başkanı Yüksel ise, TESKİ'nin delik deşik ettiği sokakları tek tek gezerek, "Bu şehre ihanet ediyorsunuz. Aldığınız para size haram" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gece gündüz denilmeden yapılan yollar ve sokaklar TESKİ Genel Müdürlüğünce delik deşik ediliyor. TESKİ'nin ardından bıraktığı kazılardan dolayı şehrin hemen hemen her sokağında parçalanmış yolları yoldan geçen sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor.

Çileden çıkan başkan parçalanmış yolları tek tek ifşa etti

TESKİ ekiplerinin patlakları kazıp olduğu gibi bırakması Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i çileden çıkarttı. Duruma çok sinirlenen Başkan Yüksel, TESKİ'nin gerisinde bozup bıraktığı yolları ifşa ederek, bunun sebebinin TESKİ olduğunu söyledi.

"Eğer ki bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuz"

Başkan Yüksel, "Süleymanpaşa'da yaşayan kıymetli hemşehrilerim 100. Yıl Mahallesindeyiz. Artık sizde bunaldınız biliyorum ama bu konuda sizden başka sığınacak başka bir kapım yok. O yüzden derdimi de size anlatıyorum. Allah için buraya bir bakın TESKİ bir patlak kazısı yapmış, bu şekilde bırakıp gitmiş. Şimdi buraya arabası düşen herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor. Böyle bir belediye başkanı olur mu böyle bir hizmet olur mu? Vallahi de billah de bunlar benim işim değil. Eğer ki, bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuz. Sabahtan akşama kadar, günlerce yıllarca bu şekilde uğraşıyoruz. Biz yapıyoruz birileri gelip patlatıp bırakıyor. Yani buraya düşen bir arabanın hasar görmeden çıkma şansı var mı. Ben buradan TESKİ yöneticilerine seslenmek istiyorum. Yemin ederek söylüyorum. Aldığınız para size haram. Hani diyorum ya bu millete ihanet ediyorsunuz. Vallahi dibine kadar ihanet ediyorsunuz. ya böyle bir rezillik olur mu Allah aşkına. Kazdın bıraktın tamam Cüneyt yapacak. Yapacak tabi böyle bırakılır mı ya. ya zerre kadar utanmanız yok mu? Bu sokakta bu şehirde nasıl gezebiliyorsunuz. Yani bunu böyle bırakarak, bu şehirde bu sokakta nasıl gezebiliyorsunuz. Yazıklar olsun. Ben belediye başkanlığını keyif alarak yapıyorum. Milletimize hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Ama ne zaman ki sizin bu işleriniz görüyorum kendimden utanıyorum" dedi.

"Hiç mi Allah'tan korkunuz yok"

Başkan Yüksel yaptığı açıklamanın devamında, "Hiç mi Allah'tan korkunuz yok. ya Allah'tan korkun ya. Bu yapılır mı Allah rızası için. Yardın, kestin tamam da bir malzeme serde biz yapana kadar idare etsin. Bu şekilde yapılır mı ya. Siz bunu bilerek yapıyorsunuz. Başka bir mahalledeyiz. Kaldırımı kırmışsın bırakmışsın. Kim sorarsa iş yaptın değil mi? Ne hikmetse bu patlaklar tam da yolun ortasında oluyor. Yani sizin tam çukurun içerisinde düşeceğiniz yerde oluyor. Zorunuza gitmesin gerçekten ihanet ediyorsunuz. Her geçen buraya giriyor. ya iki kürek malzeme atmak zor mu geliyor. Nasılsa burası Süleymanpaşa Cüneyt Yüksel'e yazıyor bu değil mi. Öyle değil arkadaşlar. Bu şehirde herkes sizin ne yaptığınız artık çok iyi biliyor. Bunun anlatılabilir bir yanı kalmadı" diyerek açıklamasını noktaladı.

Kazılıp bırakılan yollar belediye başkanını isyan ettirdi: Aldığınız para size haram
Kazılıp bırakılan yollar belediye başkanını isyan ettirdi: Aldığınız para size haram
Kazılıp bırakılan yollar belediye başkanını isyan ettirdi: Aldığınız para size haram
Kazılıp bırakılan yollar belediye başkanını isyan ettirdi: Aldığınız para size haram

Büyükşehir Belediyesi, Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazılıp bırakılan yollar belediye başkanını isyan ettirdi: 'Aldığınız para size haram' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babacan'dan Bahçeli'ye 22:52 Babacan'dan Bahçeli'ye "Kürt sorunu" cevabı: Vardır ve çözümün adresi siyasettir Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi 22:13 Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti 22:08 Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti
Son Dakika: Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüş! Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı 21:56 Son Dakika: Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüş! Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor 21:22 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi 21:05 Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi
Çayevi savaşı kameralarda! Masa sandalye ne buldularsa birbirlerine attılar 19:40 Çayevi savaşı kameralarda! Masa sandalye ne buldularsa birbirlerine attılar Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı         
22:55
Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz         
22:48
Şanlıurfa'da gizemli olay! Sırtından vurularak öldürülen şahsın aynı saatlerde kızı kayboldu Şanlıurfa'da gizemli olay! Sırtından vurularak öldürülen şahsın aynı saatlerde kızı kayboldu         
22:10
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü         
22:07
Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı         
21:38
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi         
21:06
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 23:22:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kazılıp bırakılan yollar belediye başkanını isyan ettirdi: "Aldığınız para size haram" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement