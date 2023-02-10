Kazım, 109 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkılan binalardaki arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, Kazım isimli vatandaşı 109 saat sonra sağ çıkardı. Kazım'ın kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kazım'ın kurtarma ekibinden bir kişinin kolunu sıkı sıkı tuttuğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

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