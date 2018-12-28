Kazım Akgün: "Manisaspor'un Başındayım"
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını eksi 1 puanla düşme hattında tamamlayan Manisaspor'da teknik direktör Kazım Akgün görevinin başında olduğunu açıkladı.
TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını eksi 1 puanla düşme hattında tamamlayan Manisaspor
'da teknik direktör Kazım Akgün görevinin başında olduğunu açıkladı.
İstifa söylentilerine cevap veren genç teknik adam, "Ben buraya Manisaspor'u içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için geldim. Herkes gibi mücadele ediyorum. Sonuna kadar görevimin başındayım" dedi.
Akgün transfer yasağının kaldırılması için yöneticilerin çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini vererek, "Yasak koyduran futbolcularla ben de görüşüyorum. Umarım transferin önünü açıp ikinci yarıda bizi hedefe götürebilecek futbolcuları kadromuza dahil ederiz" diye konuştu. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:48 Kaynak: DHA
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