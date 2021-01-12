Taburcu olan Kazım Amca'dan pilotlara ziyaret - Son Dakika

Taburcu olan Kazım Amca'dan pilotlara ziyaret

12.01.2021 00:57
Taburcu olan Kazım Amca'dan pilotlara ziyaret, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Kazım Gülgezer, kendisini helikopterle hastaneye yetiştirerek hayatını kurtaran pilotları taburcu olduktan sonra ziyarete gitti.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Kazım Gülgezer, kendisini helikopterle hastaneye yetiştirerek hayatını kurtaran pilotları taburcu olduktan sonra ziyarete gitti.

Geçtiğimiz günlerde Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, İl Emniyet Müdürlüğüne ait skorsky helikopterle hastaneye ulaştırılmıştı. Akşam saatlerinde Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Gülgezer, çığ tehlikesi dolayısıyla kara yolu vasıtasıyla il merkezine sevkinin mümkün olmaması nedeniyle ilçeye helikopterle sevk edilmişti. Bahçesaray'dan alınan hasta kısa sürede hastaneye ulaştırılmış ve buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından bugün taburcu olan Gülgezer, İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Havacılık Şube Müdürü Dr. Hanifi Sever ile görüşüp sohbet eden Gülgezer, daha sonra kurtarıldığı helikopter önünde pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Gülgezer, kendisini kurtaran Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Kalp Krizi, Havacılık, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Taburcu olan Kazım Amca'dan pilotlara ziyaret - Son Dakika


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