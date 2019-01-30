Kazım Çelik Tarsus İdman Yurdu'nda
2 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2000 doğumlu forvet oyuncusu Kazım Çelik TFF 2.Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'na sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2000 doğumlu forvet oyuncusu Kazım Çelik TFF 2.Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'na sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılık. Takımın en genç forvet oyuncusu olan Kazım Çelik, bundan sonra TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu forması giyecek. Süper Ligde bu sezon Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen genç Kazım Çelik, bugünden itibaren Tarsus İdman Yurdu forma ile mücadele edecek. Kazım Çelik sezon sonu yeniden Sarı-Kırmızılı takıma dönecek.
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, " Profesyonel A Takım oyuncularımızdan Kazım Çelik sezon sonuna kadar Tarsus İdman Yurdu Kulübüne kiralanmıştır" denildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:50 Kaynak: İHA
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