Son Dakika Haberleri: Kazım Çelik Tarsus İdman Yurdu'nda

Kazım Çelik Tarsus İdman Yurdu'nda

2 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Kazım Çelik (19), sezon sonuna kadar Tarsus İdman Yurdu'na kiralandı.

Kazım Çelik Tarsus İdman Yurdu'nda, System.String[]


İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Kazım Çelik (19), sezon sonuna kadar Tarsus İdman Yurdu'na kiralandı.

Futbola Kayseri amatör kulüplerinden Erkiletspor'da başlayan Manavgatspor'a transfer olarak profesyonel sözleşme imzalanan Kazım Çelik daha sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. 2018-2019 sezonu öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2023'e kadar sözleşme imzalayan Kazım Çelik, devre arası transfer döneminde 2'inci Lig Kırmızı Grupta yer alan Tarsus İdman Yurdu'na kiralandı. Kazım, bu sezon 1 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 12 U21 Ligi maçında forma giydi. Forvet mevkiinde oynayan Kazım, "Tarsus İdman Yurdu'nda şans bulup oynamak istiyorum. Futbol oynamak için geldim. İstikbal Mobilya Kayserispor'a çok teşekkür ederim. Sezon sonuna kadar burada iyi bir performans sergilemek istiyorum" dedi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:36 Kaynak: DHA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Kazım Çelik, Tarsus, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika! Şenol Güneş: Quaresma ve Tolgay Arslan Takımdan Ayrılıyor "Aylık Gelirim Bin TL" Diyen Berkay Şahin'den Arda Turan'a Gönderme: Ona Kinaye Yaptım

Ziraat Türkiye Kupasında Eşleşmeler Belli Oldu Galatasaray, Yunan Golcü Mitroglou'nu Kiraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:49:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazım Çelik Tarsus İdman Yurdu'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]