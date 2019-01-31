Kazım Karabekir 1 Şubat'ta Trafiğe Kapanıyor
1 saat önce
Muratpaşa İlçesi'ndeki Kazım Karabekir Caddesi, Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışması nedeniyle 1 Şubat Cuma günü trafiğe kapatılacak.
Muratpaşa
İlçesi'ndeki Kazım Karabekir
Caddesi, Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışması nedeniyle 1 Şubat Cuma günü trafiğe kapatılacak.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Soğuksu Mahallesi'nde yer alan Kazım Karabekir Caddesi'nin Gazi Bulvarı
ile Hamidiye
Caddesi arasında kalan kısmı asfalt yenileme çalışmalarından dolayı 1 Şubat Cuma gününden itibaren araç trafiğine kapanacak. Vatandaşlar alternatif güzergah olarak Turgut Reis
Caddesi ve Palmiye Caddesi'ni kullanabilecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:13 Kaynak: İHA
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