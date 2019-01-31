Son Dakika Haberleri: Kazım Karabekir 1 Şubat'ta Trafiğe Kapanıyor

Kazım Karabekir 1 Şubat'ta Trafiğe Kapanıyor

1 saat önce

Muratpaşa İlçesi'ndeki Kazım Karabekir Caddesi, Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışması nedeniyle 1 Şubat Cuma günü trafiğe kapatılacak.

Kazım Karabekir 1 Şubat'ta Trafiğe Kapanıyor, System.String[]
Muratpaşa İlçesi'ndeki Kazım Karabekir Caddesi, Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışması nedeniyle 1 Şubat Cuma günü trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Soğuksu Mahallesi'nde yer alan Kazım Karabekir Caddesi'nin Gazi Bulvarı ile Hamidiye Caddesi arasında kalan kısmı asfalt yenileme çalışmalarından dolayı 1 Şubat Cuma gününden itibaren araç trafiğine kapanacak. Vatandaşlar alternatif güzergah olarak Turgut Reis Caddesi ve Palmiye Caddesi'ni kullanabilecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Gazi Bulvarı, Muratpaşa, Güncel
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