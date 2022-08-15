Bir aracın su içinde kalması ANKARA - Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'nde bir otomobil alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı.

Kaynak: AA

Kazım Karabekir, su, Güncel, Son Dakika

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