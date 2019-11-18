Kazım Karabekir'in kızı babasını anlatacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü anısına İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırlayacak. Karabekir 20 Kasım Çarşamba günü babası Kazım Karabekir Paşa'nın 'Milli Mücadele Hatıraları'nı Denizlililere anlatacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilecek "Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü Anısına Kazım Karabekir Paşa'nın Milli Mücadele Hatıraları" adlı programda Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir Denizlililerle bir araya gelecek. Timsal Karabekir, babasının Milli Mücadele Hatıraları'nı Denizlililere anlatacak. 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenecek programa tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi. - DENİZLİ