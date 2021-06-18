Kazım Karabekir Mahallesi'nin Eğitim Kompleksi Hızla Yükseliyor - Son Dakika

Melikgazi'de Eğitim İhtiyaçları Bir Bir Gideriliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde hayırsever Osman Ulubaş ile 17 bin metrekarelik alanda yapılan eğitim kompleksini inceledi.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitim kompleksinin anaokulunu yaptıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projeleri yanında sosyal ihtiyaçları da giderecek yatırımlar yapıldığını vurguladı.

17 bin metrekarelik bir eğitim kompleksini, Kazım Karabekir Mahallesi'ne kazandırdıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kazım Karabekir Mahallemizde yaklaşık 10 bin kişinin yaşayacağı büyük bir kentsel dönüşüm projesi son aşamasına geldi. Tam 1987 tane daire 120 dükkandan oluşan büyük bir alan şu anda dönüşmüş oluyor. İnşallah 2. Etap için çalışmalarımız başladı. Bu kapsamda tabii sadece konut değil buranın sosyal ihtiyaçlarını da giderecek çalışmalar yapıyoruz. Sağ olsun hayırseverimiz Osman Ulubaş Amcanın öncülüğünde 2 okul yapılıyor. İlkokul ve ortaokul hızla ilerliyor. Okulun arka tarafında Büyükşehir Belediyemiz kapalı spor salonu yapıyor, biz de anaokulunu yapıyoruz. Parkı ve çevre düzenlemesini yapıyoruz. Toplamda da 17 bin metrekarelik alan eğitim kompleksi olarak burada hizmet verecek. İnşallah Cenabı Allah buradan güzel nesillerin yetişmesini sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Osman Amcaya çok teşekkür ediyoruz. Kayserimizin medarı iftarı. Bizi de teşvik ediyor, bir kısmını biz bir kısmını kendisi yaparak buradaki vatandaşların ihtiyacını karşılamış olacağız. " dedi.

Hayırsever Osman Ulubaş ise, "Allah razı olsun sizin gibi başkanlar olduğu sürece ve bu olağan üstü gayretleriniz olduğu sürece bu güzel işler oluyor. Yoksa durduğu yerde olmuyor bu işler, Allah Mustafa başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. emeklerimiz vatanımıza memleketimize hayırlı olsun. " diye konuştu.