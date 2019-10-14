Son Dakika Haberleri: Kazım Karabekir mahallesinde 39 blokta 1986 dairenin inşaatı devam ediyor
Son Dakika Güncel Kazım Karabekir mahallesinde 39 blokta 1986 dairenin inşaatı devam ediyor

Kazım Karabekir mahallesinde 39 blokta 1986 dairenin inşaatı devam ediyor

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projesi ile sadece mahallerin yenilenmediğini bu projeler ile semtler arasında bulunan fiziki yapı uçurumlarının da kaldırıldığını söyledi.

Kazım Karabekir mahallesinde 39 blokta 1986 dairenin inşaatı devam ediyor, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projesi ile sadece mahallerin yenilenmediğini bu projeler ile semtler arasında bulunan fiziki yapı uçurumlarının da kaldırıldığını söyledi.


Kentsel dönüşüm projeleri ile mahallelerdeki riskli yapıların yıkılarak yerlerine sosyal donatıları ile son derece modern ve yaşanılabilir konutlar yaptıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'de imarsız, ruhsatsız ve sağlıksız mahalleleri yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükselterek huzur içerisinde güvenle ikamet edecekleri mekanlar oluşturuyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde şu an 39 blokta bin 986 dairenin inşaatı devam ediyor" diye konuştu.


Risksiz ve depreme dayanıklı bloklarda ailelerin huzur ve güven içinde yaşamaları için çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, kentsel döşümün tamamlanarak yenilenen mahallelerinin huzur mekanları olacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:32 Kaynak: İHA
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