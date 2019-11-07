Son Dakika Haberleri: Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu'ndan kan bağışına destek
Son Dakika Güncel Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu'ndan kan bağışına destek

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu'ndan kan bağışına destek

7 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına ev sahipliği yaptı.

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu'ndan kan bağışına destek, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına ev sahipliği yaptı.


Yüksekokul bahçesinde gerçekleştirilen ve yoğun bir katılımın olduğu kan bağışı etkinliğinde akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin katılımları sonucu toplam 88 ünite kan bağışında bulunuldu. Kan bağışında bulunan bağışçılara Sosyal Etkinlik ve Tiyatro Topluluğu öğrencileri ile Kazım Karabekir Kent Konseyi tarafından hazırlanan elma şekerleri ikram edildi. Bağış kampanyasının ardından Kızılay yetkilileri, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Demirel şahsında tüm bağışçılara teşekkür ederek yüksekokuldan ayrıldı. - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kazım Karabekir, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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