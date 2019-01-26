Son Dakika Haberleri: Kazım Karabekir Paşa Ölüm Yıldönümünde Kars'ta Anıldı

Kazım Karabekir Paşa Ölüm Yıldönümünde Kars'ta Anıldı

1 saat önce

Kars'ın kurtarıcısı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 71'inci yıl dönümünde Kars'ta düzenlenen törenle anıldı.

Kazım Karabekir Paşa Ölüm Yıldönümünde Kars'ta Anıldı, System.String[]
Kars'ın kurtarıcısı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 71'inci yıl dönümünde Kars'ta düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı İstasyon Mahallesi'ndeki Tren Garı önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın anıtına çelenk konulması ile başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tran Garı'ndaki programın ardından etkinliğe daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam edildi. Saygı Duruşiu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, Kazım Karabekir Paşa ile ilgili şiirler okudu. Bir öğretmen tarafından "Kazım Karabekir Paşa"nın hayatı anlatıldı.

Kars'ın kurtarıcısı Kazım Karabekir Paşa'nın ölümün 71'inci yıl dönümü dolayısıyla Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir konferans düzenlenecek.

Kazım Karabekir Paşa'nın 71'inci ölüm yıl dönümüne törenine Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri, askeri erkan ile öğrenciler katıldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Kars, Kazım Karabekir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var Cinayet Şüphelisi Önce Televizyona Çıktı, Sonra Kahvede Oyun Oynarken Yakalandı

Bir Çok Kişi Korkarken O 32 Yıldır Bu İşi Yapıyor Kaynanasıyla Yaşadığı Yasak Aşk Ortaya Çıkınca Cinayet İşleyen Damadın Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 12:45:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazım Karabekir Paşa Ölüm Yıldönümünde Kars'ta Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]