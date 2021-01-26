Kazım Karabekir Paşa vefatının 73. yılında anıldı - Son Dakika

Kazım Karabekir Paşa vefatının 73. yılında anıldı

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapan Kazım Karabekir'in vefatının 73. yılı dolayısıyla Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde anma töreni düzenlendi.

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