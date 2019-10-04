Son Dakika Haberleri: Kazım Karabekir Stadı'nda 3 bin koltuk yenilendi
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Kazım Karabekir Stadı'nda 3 bin koltuk yenilendi

1 saat önce

Kazım Karabekir Stadı'nda tahrip edilen ve kırılan 3 bin koltuk değiştirildi.

Kazım Karabekir Stadı'nda 3 bin koltuk yenilendi, System.String[]

Kazım Karabekir Stadı'nda tahrip edilen ve kırılan 3 bin koltuk değiştirildi. Saha Pazar günü oynanacak olan Altınordu maçına hazır hale getirildi.


Erzurum Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Kazım Karabekir Stadı'nın tribünlerindeki 3 bin seyirci koltuğunu yeniledi. BB Erzurumspor'un maçlarını oynadığı ve kolay kolay maç kaybetmediği statta GSİM, kırılan ve tahrip olan üç bin koltuğu değiştirdi.


Stat Müdürü Yakup Çiltaş, "İl Müdürlüğümüzün kırılan ve tahrip edilen 3 bin koltuğun yerine yeni aldığı koltukları monte ettik. Şu anda sahamızın tribünlerinde yer alan seyirci koltuklarında eksiklik yok" dedi.


Çiltaş, stadyumdaki koltukların bundan sonra taraftarlar tarafından daha iyi korunmasını isteyerek, "Burası bizim futbol mabedimiz, Erzurumsporumuz bu sahada top koşturuyor. Bizler takımımızı desteklerken, futbol evimiz olan Kazım Karabekir Stadı'nı da iyi korumalıyız ve gözümüz gibi bakmalıyız" dedi.


Bu arada 23 bin 700 koltuklu Kazım Karabekir Stadı'nın zeminine ise övgüler yağdı. TFF saha uzmanları yaptıkları incelemelerde Kazım Karabekir Stadı'nın zeminini oldukça beğendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Stat çalışanları saha zeminin Pazar günü oynanacak olan Erzurumspor-Altınordu maçına hazır hale getirdi. - ERZURUM

Kazım Karabekir, Altınordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:47 Kaynak: İHA
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