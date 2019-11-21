Son Dakika Haberleri: Kazım Karabekir ve Milli Mücadele kahramanları Denizli'de anıldı
Son Dakika Güncel Kazım Karabekir ve Milli Mücadele kahramanları Denizli'de anıldı - Son Dakika

Kazım Karabekir ve Milli Mücadele kahramanları Denizli'de anıldı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırladı.

Kazım Karabekir ve Milli Mücadele kahramanları Denizli'de anıldı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırladı. Kazım Karabekir Paşa ve Milli Mücadele kahramanlarının anıldığı duygu dolu program büyük beğeni topladı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Milli Mücadele'nin 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir'i ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen "Milli Mücadelenin 100. Yıldönümü Anısına Kazım Karabekir Paşa'nın Milli Mücadele Hatıraları" adlı programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir'in biyografisini davetlilere aktarmasının ardından Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, babasının hayatı ve milli mücadele dönemini fotoğraf ve anılarla Denizlililere aktardı.


"Duygu yüklü bir akşam yaşadık"


Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı programda, Kazım Karabekir Paşa'nın, 15. Kolordu Komutanı iken Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına gelip kendisi ve kolordu komutanlığının İstiklal mücadelesinde Türk milletinin yanında olduklarını söylediği anların anlatımı oldukça dikkat çekti. Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir'in özgün ve duygulu sunumunun ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, programa katılan Timsal Karabekir'e teşekkür ederek, "Duygu yüklü bir akşam yaşadık. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık. Allah'ım sizlerden, babanızdan ve tüm şehitlerimizden razı olsun. İnşallah ülkemiz, cumhuriyetimiz ilelebet var olsun" diye konuştu.


"Vatanımızı ve bayrağımızı bize emanet ettiler"


Başkan Osman Zolan, etkinliğin önemi vurgu yaparak, "İyi ki sizleri gördük. Değerlerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, Kazım Karabekir büyüğümüzü, tüm şehit ve gazilerimizi anma imkanı bulduk. Ruhları şad olsun. Onlara çok şey borçluyuz. Onlar vatanımızı ve bayrağımızı bize emanet ettiler. İnşallah biz de onlara layık torunlar olabilmek için ülkemizi ve cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Bunun için gerektiğinde her türlü fedakarlıkta bulunacağız" dedi.


Konuşmaların ardından Başkan Zolan, Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir ve beraberindekiler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

Kazım Karabekir, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
Şenol Güneş: Arda Turan'ı hep birlikte yok ettik Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı Kaan Ayhan: Lewandowski'yi tutmaya gerek yok, zaten atamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:03:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazım Karabekir ve Milli Mücadele kahramanları Denizli'de anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]