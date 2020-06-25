Kazım Koyuncu ölümünün 15. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Kazım Koyuncu ölümünün 15. yılında kabri başında anıldı

33 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Kazım Koyuncu'nun ailesinin isteği doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl toplu anma töreni düzenlenmedi.

33 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Kazım Koyuncu'nun ailesinin isteği doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl toplu anma töreni düzenlenmedi.

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"Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan sanatçının sevenleri, günün erken saatlerinden itibaren ilçeye bağlı Yeşilköy köyüne gelerek Koyuncu'nun mezarına gül ve karanfil bırakıp dua etti.


Ziyaretçileri karşılayan Niyazi Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyini, ölümün 15. yılında özlemle andıklarını söyledi.


Ağabeyine karşı her yıl katlanarak artan bir özlem olduğunu belirten Koyuncu, "Sadece ben değil, tüm sevenleri olarak çok özlüyoruz. 15 yıldır her 25 Haziran'da sevenleri olarak buradayız, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." dedi.


Koyuncu, bu yıl Kovid-19 nedeniyle farklı bir anma olduğunu ifade ederek, "Pandemi nedeniyle buraya gelenlerle kucaklaşamadık, ağlaşamadık ama sevenleri akın akın kabre gelerek burada ağabeyimi anıyor, yad ediyor. Kazım Koyuncu, duruşuyla sanatıyla her şeyiyle topluma mal olmuş bir insandı. Dünya döndükçe ona olan sevgi katlanarak artacaktır. Ağabeyim bir ozandı." diye konuştu.

Kazım Koyuncu, Yeşilköy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:17 

Son Dakika Magazin Kazım Koyuncu ölümünün 15. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika Magazin
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